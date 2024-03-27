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航港局放寬跳島航線獎助 郵輪載客1離島觀光即可申請

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
跳島航線獎勵金計算基準表。圖／航港局提供
跳島航線獎勵金計算基準表。圖／航港局提供

為推動海洋觀光發展，提高國際郵輪靠泊台灣離島的誘因，交通部航港局今表示，將延長跳島航線推廣獎助至2025年底，國際郵輪跳島航線由原需跳2個以上台灣離島，放寬為1個離島即可申請獎助；另也同步修訂國內客船的跳島獎助作法，以擴大獎助效益，促進台灣郵輪及客船市場更為穩定及長期的發展。

航港局長葉協隆表示，為了吸引更多郵輪靠泊台灣離島，及推動我國客船經營跳島航線，已於去年3月26日修訂發布「交通部航港局推動跳島航線推廣獎助要點」，針對不同的郵輪噸位及郵輪靠泊離島的次數，設定相對應的獎勵金發放基準表，並採用累加方式給予獎勵金。

葉協隆舉例，以總噸位5000的探索型郵輪為例，靠泊1個離島每航次可申請30萬元，2個離島每航次總計可申請60萬元；另針對具有臥艙的客船，修正為靠泊2個離島每航次即可申請10萬元，3個離島總計可申請40萬元，停靠愈多離島、獎助金額愈高，每案獎助以400萬元為上限。

航港局指出，除靠泊獎勵外，另提供航線行銷推廣獎助，對於境外旅客搭乘郵輪跳島航線或客船跳島航線業務的行銷規畫、產品發展、消費者推廣、主題宣傳或試航活動，將依實際支出金額80%予以獎助，每案獎助以200萬元為上限。

航港局表示，近期將依跳島航線推廣獎助規定受理獎助案件申請，審查通過的申請案將依預算額度分配獎助金，獎助期間至2025年底，希望業者積極規畫台灣離島跳島航線。

交通部 航港局 航線 郵輪

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