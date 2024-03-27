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Uber「行程錄音」新功能今上線 5大安全科技搭車更安心

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber App安全科技再升級，全新行程錄音功能將3月27日正式上線。圖／Uber提供
Uber App安全科技再升級，全新行程錄音功能將3月27日正式上線。圖／Uber提供

雖然透過App叫車、搭車已經是非常安全的行為，但為了讓乘客的乘車體驗更放心，Uber宣布再推出最新「行程錄音」功能，即日起正式上線，並且計畫於未來再推出職業駕駛行車記錄器註冊功能，持續積極發展更多安全性功能，為行程安全和「零傷亡」願景努力。

Uber App繼推出GPS定位、行程分享、緊急聯絡人、110緊急援助等各項安全性功能後，這次更進一步推出「行程錄音」功能，以上這些功能從乘客或是合作車隊職業駕駛端都可啟動使用。在行程中，如果遭遇有安全疑慮的情況，無論是合作車隊職業駕駛或是乘客均可透過各自智慧型手機上的Uber App按下「藍色盾形」圖示，點選安全工具箱中的「錄音」功能選項，並且按下「開始」鍵進行錄音，此功能僅可在行程期間使用。乘客或是合作車隊職業駕駛可以選擇在行程結束後需回報安全事件時，可自行決定是否要透過Uber App分享錄音內容給安全團隊。

Uber指出，行程錄音功能是架構在提升行程安全、隱私保護、專業安全團隊審查三大方針之上，乘客或職業駕駛在行程期間使用此功能時，其音訊檔案會加密儲存在使用者的手機上，因此任何人（甚至是錄音的人）都無法存取該內容。只有在使用者透過Uber App提交安全事故報告並附加此音訊檔案之後，安全團隊才能獲得授權存取該檔案，並依合作車隊相關條件與條款採取適當行動。

未來，Uber也將攜手合作車隊推出職業駕駛行車記錄器註冊功能，職業駕駛如有安裝行車記錄器，職業駕駛可選擇在Uber Driver App中進行註冊或請合作車隊代爲註冊；當乘客叫車時，若合作車隊派遣的職業駕駛有行車記錄器並已進行註冊，系統會自動在乘客上車之前告知該行程可能會被錄影；只有當職業駕駛回報安全事故並自行決定分享行車紀錄的情況下，Uber安全團隊和合作車隊才能觀看或聆聽其內容。

Uber 行車記錄器

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