把握好天氣 明天中南部不排除雷雨 晚起鋒面接力北部明顯降雨

中央氣象署表示，今天環境逐漸由東北風轉為偏東風，水氣減少、溫度回升，主要在東半部地區雲多偶有短暫陣雨，而西半部則大多為多雲到晴；白天氣溫回升，北部及東半部高溫24至26度，中南部29至31度，局部更高一些，感受溫暖偏熱，近中午前後紫外線也偏強，外出做好防曬。

另外，隨著東北季風增強，桃園至雲林沿海空曠地區、恆春半島及各離島易有8至9級強陣風，大台北內陸地區、台南以北及東半部沿海地區易有較強陣風，沿海浪高2至3米，海邊活動多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天東北季風影響，環境風場為東北東風至偏東風，仍可能受微量境外汙染物影響，中南部位於下風處，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天氣溫稍回升，北台灣高溫重回28度左右。南方雲系影響，明天中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲，午後北部及東北部山區亦有局部短暫陣雨；晚起鋒面通過，北部、東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲。

明天晚間至周五微弱鋒面通過，東半部及北部地區有局部短暫陣雨，為移動性降雨，北部地區先有較明顯降雨，隨後換東半部雨勢增加，到周五下半天整體降雨皆趨緩，另外，鋒面通過後沒有伴隨顯著冷空氣，各地氣溫變化不大。

周六環境逐漸轉為偏西南風，帶來暖濕空氣，水氣增，北部、東北部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

周日、下周一鋒面位於台灣北部海面，使得台灣周遭水氣偏多，且環境不穩定，容易有對流性降雨出現；中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，期間因沒有冷空氣影響，故各地天氣仍較溫暖。

下周二水氣稍減少，雨區縮減，東半部地區及中部以北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

周五、周六金門有局部霧或低雲影響能見度，往返離島留意相關交通資訊。

下周四開始清明連假。氣象署表示，下周三東半部地區及中部以北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。下周四、下周五鋒面接近台灣北部海面及東北季風影響，北部及東半部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。