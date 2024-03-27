清明連假出遊注意！首日國道塞車恐近歷史新高 高乘載時間、好走時段一次看

今年清明節連假（4月4日至7日）長達4天，高速公路局預估，此次連假首2日為南向尖峰時段，末2日為北向尖峰時段，其中，連假首日國道南向全日交通量可能接近歷史新高，呼籲用路人於連假期間多搭乘公共運輸，如用路人仍須自行開車，建議多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛，或利用國道好走時段避壅塞。

高公局建議，西部國道部分，4月4日、5日，南向用路人建議早上5點前或中午12點後出發；4月6日、7日，中部地區北向用路人建議中午12點前出發，南部地區北向用路人建議上午9點前出發。國5部分，4月4日、5日，南向用路人建議上午5點前或下午5點後出發；4月6日、7日，北向用路人建議上午9點前出發。

高公局也說，此次連假首日即為清明節，預估連假首日國道南向全日交通量可能接近歷史新高，因此規畫首日實施國1、國3南向高乘載管制，並提前於上午5點開始。

另外，第2至4日實施國5北向高乘載管制，其中，4月4日清晨5點至中午12點，國1內湖至頭份及國3木柵至香山實施，4月5日至7日每日下午1點至晚間6點，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施。