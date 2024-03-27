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碳費費率何時才要提出？環境部長：不以520當時間點

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部長薛富盛說，委員會將審慎考量費率的諸多層面，不會以520當作一個時間點。記者李柏澔／攝影
環境部長薛富盛說，委員會將審慎考量費率的諸多層面，不會以520當作一個時間點。記者李柏澔／攝影

環境部昨召開第二次碳費費率審議委員會，即使各方在分階段調整費率上達成共識，然而碳費相關子法尚未預告，使得費率討論難到下一步，使得3月底前提出費率的目標面臨跳票。環境部長薛富盛今天表示，尊重審議委員會決定的權利，至於是否會拖過520，「不會以520當作時間點」。

立法院衛環委員會今天邀請環境部長薛富盛針對「邁向碳有價時代，碳費擬定時程表及碳費審議委員會相關內容」進行專題報告，並備質詢。

針對碳費費率3月底難產，薛富盛會前受訪表示，昨天第二次會議結論也認同費率需要考慮的因素非常多，也包括立委在立法院決議希望能考量消費者物價指數（CPI）的影響，也了解到中央銀行提升利率半碼、台電4月開始漲電價等，社會上的聲音也很多，這些因素都有考量進去，所以沒有簡單以投票來決定數字，對昨天這樣的結果也感到欣慰。

薛富盛說，希望費率的提出是以科學為基礎，環境部絕對尊重審議委員會的決定，目前碳費子法的草案已經完成，現在在走行政程序，會盡快預告，好讓業界有所遵行，大家關心是否如期在3月底底公布，雖然環境部的目標仍是3月底可以決定，但費率依規定是交由審議委員會決定。

各界關心是否520前能否推出費率？薛富盛說，委員會將審慎考量費率的諸多層面，不會以520當作一個時間點。

環境部 薛富盛 520

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