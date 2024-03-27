「台灣不只是半導體！」 董事長高志尚談國表藝10周年

「我希望台灣在全世界不只是半導體，而是文化台灣，也讓藝術文化走入台灣每個人的生活。」國家表演藝術中心昨天舉行十周年記者會，董事長高志尚表示，國表藝三館一團的表現，可以看到現在台灣和國際的發展著重於內容，而不是純粹代工。他表示，希望各國可以不只看到台灣的科技，從國表藝中心三館一團過去十年的努力，國際能同時看到台灣的藝術文化，「台灣不是只有硬實力，更有文化做為台灣的軟實力。」

2014年4月2日國表藝中心成立，開啟台灣行政法人首創「一法人多館所」運作模式的嶄新階段，同年9月國家交響樂團(NSO)轉換定位，成為國表藝中心附屬表演團隊。接下來，兩個新場館的成立：2016年9月30日台中國家歌劇院、2018年10月13日衛武營國家藝術文化中心正式開幕投入營運，呼應了臺灣表演藝術蓬勃的需求。而三場館的齊備到位，更由北中南驅動起各區域、全台的表演藝術發展。

國表藝指出，走過疫情衝擊，2023全年度三場館演出的節目總場次達2374場次，超過疫情前狀態；室內觀眾超過131萬人次，超越2019年的118萬人次，創下十年來購票觀眾數最多的紀錄；各館團所推出的藝文推廣講座、體驗或活動，共逾119萬人次參與，也創下史上新高。

「對於台灣這塊地方，各國充滿了想像。」高志尚表示，希望透過國表藝三館一團的努力以文化促進國際交流、形塑出台灣獨特的文化品牌。他舉例，NSO由德國指揮擔任音樂總監，還有去年的美、日巡演，後續的歐洲巡演。此外，今年NHK交響樂團將來台演出，三館的國際結合也陸續展開，「我們讓國際看見台灣。」