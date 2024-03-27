快訊

寶林茶室食安1死疑雲 北市衛局共接獲7通報 2人葉克膜搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵文／4月主題 「擔心掉髮你用哪招？」

聯合報／ 本報訊

「十個光頭、九個富」，但對飽受掉髮困擾的男女來說，寧可不要這種富貴相，總會想方設法地探尋生髮祕訣，服用藥物、塗抺養髮液、紅外線照光，甚至植髮。你護髮有成？或是「半秃而廢」？歡迎來信分享對抗掉髮或防禿的經驗。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，4月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5826。

鼓勵以本名發表，來稿請附姓名、身分證字號、戶籍地址（含區、里、鄰）、通訊地址、聯絡電話、帳號（請註明分行），以便刊出後奉酬。文章採用不另通知，未獲採用，恕不退稿，採用文章及照片同時選登健康版及聯合新聞網（udn.com），收錄於聯合知識庫（udndata.com），本報系海內外各報相關版面得選用轉載，不另支酬。

掉髮

延伸閱讀

他問書店會倒是不是免費試閱人太多？ 多數網友認為是這原因

影／控黃國昌教室硬上女學生遭求償百萬 調解失敗周玉蔻勸他：放寬心胸

高虹安幕僚田政弘遭諷性器提告 獲賠10萬元確定

指黃國昌「硬上女學生」再開庭 周玉蔻出庭

相關新聞

日本丸米味噌疑混入蟑螂 食藥署證實台灣輸入3.25公斤

日本放送協會（NHK）及長野放送報導，總公司位於長野市的丸米（marukome）宣布，由於商品中混入疑似蟑螂的物體，已開...

瘋白沙屯媽祖！壯男全程追「粉紅超跑」破功 穿錯鞋3天掛病號

有「粉紅超跑」之稱的白沙屯媽祖北港9天8夜徒步進香活動今天圓滿落幕。台中市皮膚科醫師袁上雯說，今年一名20多歲男子與朋友...

獨／華航今年又被駭！上百萬筆客戶個資流出 全被放上暗網出售

華航又被駭客入侵！駭客周日晚間在暗網放上最新華航會員資料，並標註這一次出售的會員資料為110萬筆，資料更新到2024年1...

明晨仍涼白天回暖！周末悶熱3地水氣增 這日鋒面到恐迎雷雨

中央氣象署表示，明天清晨仍受東北季風影響較涼，白天溫度就會回升，一路到周四白天，僅東半部可能有局部短暫雨。周四深夜到周五...

「台灣不只是半導體！」 董事長高志尚談國表藝10周年

「我希望台灣在全世界不只是半導體，而是文化台灣，也讓藝術文化走入台灣每個人的生活。」國家表演藝術中心昨天舉行十周年記者會...

生活美學／不斷解鎖人生的總編 楊玟

電影「穿著Prada的惡魔」讓所有時尚雜誌的總編輯有了刻板形象，但是當楊玟背著大大的瑜伽包走來時，卻是風風火火走出另一種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。