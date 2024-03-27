肺炎鏈球菌疫苗接種間隔縮短 12萬人可打PPV23

即日起，65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」完成接種13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）後，間隔8周即可接續接種23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23），將原先為1年的間隔時間縮短。

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，除高風險對象外，65歲以上「機構住民」（包含入住一般護理之家、精神護理之家、老人福利機構、身心障礙福利機構、住宿式長照機構、榮譽國民之家等機構者，合計約8萬多人）及「洗腎患者」（約4萬多人）完成接種PCV13後，至少間隔8周即可接種PPV23，共約有12萬人可接種。

調整接種間隔時間後，相關肺炎鏈球菌疫苗接種建議：曾接種過PCV13(或PCV15)者，間隔至少8周再接續完成1劑PPV23；從未曾接種過PCV13（或PCV15）及PPV23者，可接種1劑PCV13，間隔至少8周，再接種1劑PPV23；曾經接種PPV23者，間隔至少1年再接種1劑PCV13。

曾淑惠說，肺炎鏈球菌疫苗對中重症保護力可達75%，能有效降低感染後如肺炎、敗血症等及死亡機率，且PCV13及PPV23都是相當安全的不活化疫苗，可與其他疫苗如新冠XBB疫苗於不同部位同時接種。

此外，PCV13為結合型疫苗，含13種血清型，可產生抗體與激發免疫記憶，因此保護力較強；PPV23為多醣體疫苗，含23種血清型，可產生抗體與提供更多種菌株血清型防護，因此接種2劑疫苗才可獲得完整保護，使保護效益最大化。