學生不愛護理 教部增額招生白搭

為因應全台護理人力荒，教育部計畫增額招生百分之十，以擴充人力，彰化縣大葉大學護理系卻認為政府「搞錯重點」，因學校開出十二個繁星推薦招生名額，卻僅三人報到，代表關鍵在於年輕世代不願跨入護理領域，而非護理科系名額不足。

據統計，台灣目前約逾十八萬名護理師投入醫療服務，衛福部推估今年的護理人力缺口約二點四萬人，教育部準備增額招生一成，並鼓勵大學加開學士後護理系，今年九月起授課，藉此擴充護理人力。

然而大葉護理系主任王雅容表示，該校設立護理系時，原規畫逐年增班，希望一個年級共三班，招收一五○名學生，卻遭遇生源不足，每年僅能招滿一班。今年學校開十二個繁星推薦名額，僅三人報到，連因應教育部加開的學士後護理系，預定招生四十五人，僅廿四人報名。

王雅容分析，年輕人看重薪資待遇，護理人力荒和生源不足都與「錢」景有關，根本解決之道是調整待遇、改善醫療環境，唯有高薪與不血汗，才能吸引新一代學子。若未解決根本問題，在生源不足情況下加開護科系，只是增加現有護理科系經營壓力。