交長允諾高鐵、台鐵今年上半年不漲價 下半年才討論

4月起電價平均漲幅11%，用電大戶交通運輸業首當其衝。台灣高鐵基本費率今年達調漲門檻，台北高雄單程票價最高可漲至1720元，較現行票價最多可漲230元；至於凍漲近30年的台鐵公司，元旦改制後調漲已是箭在弦上。交通部長王國材25日在立法院備詢允諾，高鐵、台鐵今年上半年不漲價，下半年才討論。

國道客運運價已近18年未調漲，中華民國公共汽車客運商業同業公會全聯會提送運價調漲案，調幅在7%至23%，其中，中長途、短途3排椅調幅約23%，4排椅調漲7%至11%，近日已送到交通部費率委員會審議。交通部表示，短途部分可由TPASS月票因應，中長途則採取部分補貼。

交通部每年按照與高鐵合約及最新物價，檢討高鐵基本費率，今年再達調漲門檻，政府核定基本費率標準部分，可調至每人每公里4.551元，最晚4月1日公告。此外，高鐵特許公司公告費率最高可到每人每公里5點061元，台北高雄單程票價最高可漲至170元，相較現行北高票價1490元，最高可漲230元。

不過，公告調高基本費率不代表就會漲價，後續仍待高鐵評估是否調漲，並提報董事會討論，若董事會通過調漲案後，才會報交通部。

台灣高鐵回應，高鐵費率訂定與調整，是依本公司與政府簽定「台灣南北高速鐵路興建營運合約」，每年由交通部依「台灣地區消費者物價總指數（GICP）」變動情形，定期檢討政府核定基本費率及對外公告後，本公司依據合約所規範機制，檢討特許公司自訂基本費率。

台灣高鐵表示，高鐵自訂基本費率與票價是否調整，將依合約相關規定，綜合考量內部營運成本、外部社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，整體評估後報請董事會討論決定。

至於台鐵，過去票價已凍漲近30年，距離上一次調整票價是1995年；目前票價費率以每人每公里含稅計算，區間車為1.46元、莒光號1.75元、自強號2.27元。

根據台鐵先前研議方案，若採較低報酬率1%方案，區間車費率調為1.86元（漲27%）、莒光號調為2點02元（漲15%）、自強號調為2.53元（漲11%）。

台鐵公司董事長杜微表示，台鐵公司董事會估今年第一季審查票價調漲案，通過後呈報交通部與行政院，若獲准調價，最快今年下半年有機會實施；至於一次漲足還是階段調漲，仍待討論。

台鐵依規定每兩年須檢討一次票價，計算公式是以前1年載客與收益為依據；對於是否要納入預估的電價上漲成本，以及擬漲幅多寡，台鐵內部仍在研議討論。