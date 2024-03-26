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偏鄉校護代理人「年紀太大」遭拒 挨轟：帶頭歧視高齡

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
代理人制度不完善，導致偏遠地區校護代理人比都會區更難找人。示意圖非新聞當事人，本報資料照片
代理人制度不完善，導致偏遠地區校護代理人比都會區更難找人。示意圖非新聞當事人，本報資料照片

學生在校園內跑跑跳跳難免會有擦挫傷，「校護」就扮演協助處理患處的重要角色，卻傳出有偏鄉學校的校護，休假得自己找代理人，但好不容易找到的人選，卻又被校方以年齡為由拒絕，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳怒轟，政府鼓勵高齡就業，卻又帶頭歧視。

代理人制度不完善，導致偏遠地區校護代理人比都會區更難找人，陳玉鳳說，有東部地區的校護，好不容易找到代理人，但學校人事竟然以執業年齡限制為由刁難，但護理人員法並未規定，退休不能當護理人員，有些退休護理人員身體健康，處理學生的擦傷等醫療需求是可以的，但卻因年齡而無法代理，「政府不是鼓勵高齡就業？為何還帶頭歧視？是看不起我們高齡的護理師嗎？」

陳玉鳳說，該名護理師負責的工作繁雜，除了護理的工作內容外，還得處理行政相關事項，就連進行心導管相關治療時，都還得要接學校人士主任的電話，令她心力交瘁。

衛福部護理及健康照護司統計，有63.54%的護理人員在醫院執業，診所則有16.39%，而在捐血中心、捐血站、學校醫務室、事業單位醫務室、心理諮商或治療機構等，則僅1萬6640人，佔總數的8.76%。

《學校衛生法》中提到，學校對罹患視力不良、齲齒、寄生蟲病、肝炎、脊椎彎曲、運動傷害、肥胖及營養不良等學生常見體格缺點或疾病，應加強預防及矯治工作，但在某些學校的護理人員，甚至得要兼行政工作。

依法規定，40班以上的學校，應設2名護理人員，據了解，許多縣市未達到這個標準，彰化縣就是其中之一。中華民國學校護理人員協進會理事長陳環辰說，校護工作內容很多很雜，原則上應為公職人員，卻有地方遇缺不補公職護理師，而是以約聘雇方式補人，而公職和約聘最大差異，就牽涉到薪資的差異，公職護理師和公務人員一樣，以職等計薪。

護理師

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