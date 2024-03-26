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執業男護理師不到5% 過來人嘆「等當兵」會中斷專業

聯合報／ 記者賴昀岫鄒尚謙／台北即時報導
目前執業的男護理師不到5%。示意圖非新聞當事人，本報資料照片
目前執業的男護理師不到5%。示意圖非新聞當事人，本報資料照片

護理師護士公會全聯會在去年10月呼籲，應開放男性護理師在醫院服替代役，可望舒緩人力不足且執業不中斷，有男性護理人員坦言，當兵退伍找工作，從實習結束到正式執業，有1年半時間並未接觸到臨床專業，銜接上確實較為吃力，花了一些時間調適。衛福部照護司表示，經與內政部役政署討論，如公立機關或機構有相關醫事職類人力需求，可提出專案申請，經醫事司同意即可有替代役投入，不過每年有名額上限。

據衛福部護理及健康照護司最新統計，截至113年2月，扣除除65歲以上未執業者，領證護理師人數為30萬2871人，執業人數則為18萬9972人、執業率62.7％，平均年齡39.28歲，其中男性護理人員執業人數8170人、占比4%；女性護理人員執業人數18萬1802人、占比96%，如將64歲以下執業人數/64歲以下領證人數，再乘以100%，可得出護理人員性別職業率，就單一性別來看，男性護理人員在108年至110年曾突破7成，但卻從109年開始逐年下降，並在111年至112年均跌破7成。

護理師護士公會全聯會去年呼籲，開放在男性護理師在醫院服替代役，一方面可降低護理職場人力不足問題，又可使執業人員穩定的護理技術持續成長，降低服役後返回職場的適應問題，衛福部長薛瑞元當時表示，因目前替代役人數相當少，對人力緩解是否有一定的效果，必須要評估。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳說，過去曾有醫師相關的「醫療役」，但沒有包含護理在內的其他類別，經與內政部役政署討論，公家機關或機構，如衛福部等機關及衛福部立醫院等，如有護理、放射等醫事人力需求，可向衛福部醫事司專案申請，經甄選錄取後分發，不過每年名額相對稀少。

台灣公務革新力量聯盟理事、台大醫院護理師白紹煒表示，若要提供護理師替代役的選項，薪水是相當重要的考量，若醫院對於替代役護理師的勞務安排等同於一般護理師，要輪三班等等，那就得給出比照全職護理師的薪資待遇，否則感覺像是在「拗人力」，也會淪為沒人想申請的政策。

對於男性護理師在醫院工作環境，白紹煒指出，可能有人覺得男性力氣就比較大，會負擔更多勞務工作，但職場主要都是女性，因此每位護理師即使是女生還是得要搬病人，勞務工作並沒有因為性別而有所差異；但確實「等當兵」會讓專業中斷。

白紹煒說，自己當時等當兵也等待了半年，後來當兵退伍找工作，來來回回從實習結束到正式擔任全職護理師，有一年半時間並未接觸到護理專業，確實在銜接上較為吃力，花了一些時間調適。

有不願具名的護理師指出，持有執照與否的替代役，能執行的業務會差很多，若配套措施不優，未來醫院、同班護士會被連累，畢竟有兵役等身份不同，發生醫療糾紛時，該找什麼單位處理醫療是一大難題，「我們沒有責任替兵疫單位負責，也無權利代訓」。

護理師護士公會全聯會理事長紀淑靜表示，日前拜會民進黨立委黃秀芳、林月琴；國民黨立委王育敏、蘇清泉等衛環委員會委員，在「提升護理人員薪資」方面，希望應屆畢業生在不含夜班費的前提下，年薪達到70萬元，資深人員則按比例調整，訴求由政府編列預算優先補助醫院護理人員薪資，每人每月一萬元直接撥入個人帳戶鼓勵留任；並開放男性護理師在醫院服替代役，留職留薪，避免因服役中斷執業，委員們均表支持，並會督促相關部會。

衛福部 護理師

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