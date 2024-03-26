免疫治療給付將擴及肺腺癌？ 健保署長：很快有好消息

國內肺癌患者中，約9成都是非小細胞肺癌，國健署7月起提供低劑量電腦斷層（LDCT）公費篩檢，目的是找出更多的早期患者，但統計顯示，國人確診非小細胞肺癌者逾半已是不適合手術的晚期，又以肺腺癌患者居多。健保署去年將肺鱗癌免疫治療納入給付，預計要將給付擴及肺腺癌，健保署長石崇良表示：「很快就有好消息。」

台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，健保挹注許多資源引進肺癌標靶藥物，讓有基因突變的肺腺癌患者可在第一線就接受標靶治療，但本土研究顯示，肺腺癌患者中，約三分之一不適用標靶藥物，這群癌友在健保體系下，多須歷經化療失敗後再次化療失敗，第三線治療才有機會使用免疫藥物，處境弱勢，有癌友因撐不過連續化療而離世，呼籲肺腺癌治療應盡速跟進肺鱗癌，提供一線免疫合併化療給這群弱勢的肺腺癌患者。

石崇良說，台灣在癌症照護負荷上，以肺癌、大腸癌為最多，負荷亦逐年增加，相對存活率上發現，肺癌遠比其他癌症差，主要是第四期肺癌存活率大約僅13.3%，早期篩檢、治療與精進晚期治療雙項並行，才能有效降低肺癌死亡率。

石崇良表示，去年12月健保給付肺鱗癌免疫加化療，每年為病友減輕170萬負擔，估計可嘉惠200多位病友，透過NGS等政策提高癌症精準醫療，搭配LDCT建立陽追機制，取得更好的治療成效，健保署致力讓給付涵蓋更大宗的肺腺癌免疫治療，且應該很快就有好消息。

國民黨立委廖偉翔表示，肺癌在近幾年已超過肝癌成為癌症死亡人數第一名，以台中來說，因為是中火所在地，空汙對和肺癌也很有相關性。近年給付條件限縮，有些癌症用藥雖有健保給付，卻限縮條件，未完全接軌國際指引，已產生負面影響，包括國際或國內大藥廠在研發新藥時，臨床上找不到合適病患，國外藥廠新藥開發完成後，因台灣欠缺本土數據，必須要等上市後再做真實世界數據研究，「這都是沒有接軌國際標準治療的後遺症。」