始於初心的永續教育 銘傳大學用行動加值綠色校園

層疊的階梯、蜿蜒的坡道兩側枝葉扶疏，走進銘傳大學台北校區，書香灌溉的幾株老榕樹，陪伴學生走過求學歲月；創辦人親手栽植的柚子樹，飄來陣陣清香；教學大樓、學生餐廳旁矗立的龍眼樹、芒果樹，每到產季更是結實累累。

「銘傳自創校以來，十分重視校園環境。台北校區從創校之初選址就以綠色校園為起點。」談起校內的鬱鬱蒼蒼，銘傳全球教育系統總校長李銓臉上滿是喜悅與驕傲。

重視校園環境的銘傳大學，是台灣首間參與綠色存款的大學，近年更開始做校樹盤點、積極打造綠色學校。銘傳大學校長李選士表示，身為都市水泥叢林中的一所大學，銘傳投入相當多的心力，維持樹木、綠色資源的永續成長，打造永續教育的教育場域。

時至2024年，銘傳大學與聯合報系攜手，與社會企業及眾多企業夥伴，選在3月20日春分時節，於桃園校區展開種樹計畫，要用充滿綠意的行動，加值永續未來。

選址即永續 面對自然永遠「退一步」

坐落都市的自然綠洲，銘傳大學為了實現綠色校園的目標，早從選址開始，就替永續未來埋下種子。「銘傳自創校以來，十分重視校園環境。台北校區從選址就以綠色校園為起點。」銘傳全球教育系統總校長李銓分享，銘傳大學台北校區既親山也親市中心，得天獨厚的地理優勢，讓銘傳人都能擁抱自然。

銘傳全球教育系統總校長李銓指出，銘傳大學台北校區當初選址時，就是看中了原始的樣貌，因此做為校地使用後，也致力保留當時的生態環境。 圖／李清宇攝影

「在不危害原有生態下，我們種植了櫻花與梅花，除了以觀花樹美化環境外，還可以與蜜蜂和鳥共存。」多樣化的樹種植栽提供更多物種棲息，顯見銘傳大學對校園生態的重視。曾於2012年與桃園市政府合作，協辦「樹立典範護地球」活動 ，李銓深深體認樹木於校園環境的重要性，鼓勵師生一同參與「認識校樹工作坊」舉辦的校樹盤點活動，貼近校園每個綠色角落。

不因需求增加而盲目建校舍、開研究室，銘傳大學實踐永續教育，選擇把山林還給自然。「銘傳的建築物幾乎都維持創校時的原貌，很重要的原因是，我們希望保持原來的環境的生態。」不與自然爭地、將生態保育視為首要考量，銘傳大學的永續校園，始於對自然謙卑的態度。

無圍牆教育 培養永續跨域人才

以人為本，從在地需求出發，銘傳大學落實大學社會責任，把校園生態作為教育的一環，將「無圍牆校園」概念融入教育。「在沉浸式的自然環境中，我們可以讓學生理解永續發展、環境生態的重要性。」李選士提到，樹的生長就如同學校的教育歷程，從樹木盤點計畫、到與倡議家結合的種樹活動，都希望能讓學生了解如何與自然共存，與環境共好。

銘傳大學校長李選士將「十年樹木、百年樹人」的理念，應用於人才培育及校內的護樹行動中，認為樹木的生長與作育英才相同，都需要時間與環境塑造。 圖／江建泰攝影

事實上，在2015年聯合國提出17項永續目標之前，銘傳大學已經開拓國際視野，早於2001年成立台灣第一所全英語授課的國際學院。隨著培育永續人才成為產業趨勢，在銘傳大學「十年樹木、百年樹人」的理念下，同樣深植於培育永續人才的核心。

「銘傳推行導師制度引導學生適性發展，教師也開始擁有ESG、SDGs的專長。」李銓表示，銘傳大學對於跨領域學習的重視，從師資、環境、學生教育多管齊下，培育未來的永續人才。

同樣的永續人才培育不只從書本、從環境，身體力行展現友善校園，是讓學子們真正對永續環境產生共感的捷徑。「每學期期中考後，是銘傳大學的校園整潔日，台北與桃園校區會同步進行打掃任務，讓學生們能更認識、重視所處的校園環境」。

延續銘傳大學創辦人包德明博士「人之兒女，己之兒女」的精神，銘傳大學從環境、師資、行動，無私培育下一代成為國際化的永續人才。

跨界串聯合作 替未來種一棵樹

2022年，銘傳大學成為台灣第一所存款結合永續計畫的大學，綠色存款專案主要運用在各種再生資源、綠建築等相關融資，推展綠色計畫，達成環境永續。該筆資金亦由獨立第三方專業認證並提供確信報告，以確保為專款專用。 2023年，銘傳大學以護樹行動落實永續價值，充分體現對環境永續的理念。

銘傳大學校長李選士（左）與銘傳全球教育系統總校長李銓（右）攜手，打造環境永續校園。 圖／李清宇攝影

2024年，銘傳大學持續擴大永續影響力，與聯合報系、綠色企業社會冀泉與眾多企業聯手，於3月20日前往桃園校區，透過種植對生態有益的原生樹種，也種下對永續環境的承諾。

「護樹、種樹活動，我們更希望能串起銘傳與各學校、企業及社會的關聯。讓大家知道銘傳重視永續育才，更是社區鄰里親山的好地方，歡迎大家來銘傳走一走。」 李銓期許由學校聯結地方、企業、社會的行動，不單純只是將大學社會責任具體實踐的一個過程，更是替永續未來鋪路。

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