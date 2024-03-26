「樹」立新可能！聯合線上用媒體永續力 創造減碳、公益、教育三贏

隨著全球的極端氣候加劇，種樹成為對抗氣候變遷的解方之一，繼「樹光大道‧池上低碳行」計畫之後，2024年聯合線上攜手社會企業及銘傳大學，將於3月20日春分時節前進校園種植原生樹種，持續跟企業夥伴賦予種樹更多意義、實踐企業ESG，一起「樹」立新可能。

樹木可以吸收二氧化碳、維持生物多樣性，而相較於廣泛的大量種樹，選擇對環境有益的樹種，以及融入永續教育的維護，並結合公益回饋行動，能創造更多的可能性；聯合線上持續深化種樹計畫，期許達到減碳效益、公益加值、永續教育的三贏。

「為地球做件好事，可以從種一棵對的樹開始！」聯合線上執行長孫志華、總經理官振萱皆不約而同表示，期許透過媒體的媒合力量，不只展現對於永續發展的關注，也希望串連更多的夥伴，喚起社會對於生態保護的關注。

樹木能吸收二氧化碳、維持生物多樣性，2024年聯合線上前進校園種樹，讓企業參與的「種樹資源」變「公益能量」，期許減碳效益、公益加值、永續教育的三贏。圖／張皓婷攝影

結合教育與公益 聯合線上創造種樹新含義

種樹造林被視為增加天然碳匯最直接的方法之一，在台灣2050淨零碳排的目標之下，聯合線上和地球手牽手，從2023年起推動種樹計畫，遠赴台東池上、串連影響力，攜手社會企業綠色冀泉、76家企業夥伴與台東鄉親，在廢耕檳榔園種植1111棵原生種台灣黑檀毛柿。

為地球做件好事，不會只有一次。2024年，聯合線上攜手社企綠色冀泉、島內散步，並與近年積極打造綠色學校的銘傳大學合作，將於3月20日的春分時節，在銘傳大學桃園校區推展種樹計畫，種植的樹種同樣以台灣原生為主。

除了保留種樹紀錄、創造減碳效益，銘傳師生後續可以一起參與樹木維護、達到由下而上的永續教育，而企業響應種樹的資源，也將近一步轉化為公益資金，把「種樹資源」變「公益能量」，讓種樹不只是種樹，更是創造更大的影響力。今年公益資金預計挹注給青少年表演藝術聯盟，以藝術為媒介，協助青少年找到對的位置發光發熱，實現永續人才培育。

2023年聯合線上攜手攜手社會企業綠色冀泉、76家企業夥伴與台東鄉親，將廢耕的檳榔園改種台灣黑檀毛柿，未來可以水土保持、發揮土地價值。圖／張皓婷攝影

連續2年種樹計畫 實踐SDGs、ESG目標

「從樹種到種植地點的挑選，我們想向社會大眾傳達，這不僅是一個種樹活動，而是一個希望創造各種可能性的計畫。」聯合線上執行長孫志華表示，連續2年的種樹計畫，體現了聯合報系對於永續發展的承諾。

當聯合國於2015年宣布「2030 永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」，永續發展開始獲得各產業的重視，更延伸出企業永續經營的ESG指標，聯合線上倡議家也致力發揮媒體的永續生態圈影響力。

孫志華提到，種樹行動可以是凝聚社會力量，也是推動永續發展的示範項目，鼓勵更多人參與，共同建立永續未來；讓倡議可以真實落地，引領社會朝更永續的方向前行，藉由拋磚引玉，讓每個人都是永續未來的一份子。

聯合線上執行長孫志華提到，連2年的種樹計畫從地點、樹種挑選都力求維持當地生態平衡、水土保持，希望能真正為永續環境做出貢獻。圖／張皓婷攝影

從倡議到落地 用行動拉近與永續的距離

能夠自身參與永續行動，更了解永續發展重要性。2023年聯合線上總經理官振萱遠赴台東池上種樹，與同仁一起戴上手套、手持鋤頭，種下樹苗的那一刻，至今仍印象深刻，「我們用實際行動，投入對土地的友善，也拉近人類與環境永續的距離」。

官振萱表示，聯合線上倡議家長期與社會企業、第三方非營利組織合作，並邀請很多對於各個領域有永續使命的企業參與，用媒體的角色及影響，不只形塑一個永續生態圈，更像是一場社會運動，透過種樹計畫種下的樹苗，從長遠的永續發展來看，也為地球創造可觀的減碳量。

由聯合線上結合綠色冀泉、島內散步的2024種樹計畫，號召企業夥伴共赴桃園銘傳大學，親手為地球種一棵樹，也以友善地球為初心，選用在地食材、植物性食材為主的餐盒，替這場永續行動綠色加值。

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