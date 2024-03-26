獨／華航今年又被駭！上百萬筆客戶個資流出 全被放上暗網出售
華航又被駭客入侵！駭客周日晚間在暗網放上最新華航會員資料，並標註這一次出售的會員資料為110萬筆，資料更新到2024年1月份；華航會員也在近日收到重要通知，要求會員線上登入時，須透過手機或電子信箱接收一次性密碼（OTP），以提升資安安全性。
駭客這次在暗網上又放上110萬筆的華航會員資料，這一次被洩露的資訊，包含會員編號（ID）、中文名字、英文名字、性別、出生年月日、Email、國碼、手機號碼以及會員搭機的航空站。駭客也直接在暗網之中公開100名的華航會員資料內容細節。
華航會員也在昨日、今日陸續收到重要通知，通知內容裡面寫到：「為保障會員權益及資訊安全，自2024年4月2日起，華夏會員線上登入須透過手機或電子信箱接收一次性密碼（OTP），同時取消社群登入機制；另，刪除會籍、新增／移除受讓人、網路酬賓獎項轉讓服務申請，以及酬賓獎項轉讓則無須再經OTP驗證流程。***提醒您***再次至華夏會員專區確認或更新您的聯絡電話及電子信箱。」
華航已經不是第一次被駭客入侵，消費者質疑，為什麼華航資訊系統一再會遇到駭客入侵？這不僅讓消費者的個人資料全都露，而且接到詐騙電話的風險也大增。
資安專家分析，造成個資外洩的原因很多，而且經常是一環扣著一環，駭客有可能是透過華航提供的服務系統入侵，也可能是透過社交郵件向華航的員工下手，透過這兩個管道進入華航內部環境，並取得機敏資料的權限和通道。
企業雖然年年都會進行系統更新，但是，系統本身可能會出現漏洞，在系統業者還沒有將漏洞補起來時，駭客可能就會從這個漏洞進出，這也是業界所謂的「零時差漏洞」。
資安專家指出，零時差漏洞最麻煩之處有二，一是這個漏洞可能還沒被系統資安人員發現，只被駭客掌握，另一種情況，則是系統資安人員雖已發現漏洞，但還需要一段時間去做修補和更新，在這段空窗期之中，駭客也可能透過漏洞入侵企業內部系統。
資安公司竣盟科技創辦人鄭加海建議，為防止個人、企業甚至是關鍵基礎設施個資外洩，企業應該規劃資安防護流程與機制，除了事前預防之外，也應該要加強事中監控，除了能有效地保存駭客足跡外，也能做即時入侵偵測和防護，並輔以零信任架構來確保使用者和設備的身份辨識，以完整化資安零信任的防禦效益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言