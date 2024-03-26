獨／華航今年又被駭！上百萬筆客戶個資流出 全被放上暗網出售

華航又被駭客入侵！駭客周日晚間在暗網放上最新華航會員資料，並標註這一次出售的會員資料為110萬筆，資料更新到2024年1月份；華航會員也在近日收到重要通知，要求會員線上登入時，須透過手機或電子信箱接收一次性密碼（OTP），以提升資安安全性。

駭客這次在暗網上又放上110萬筆的華航會員資料，這一次被洩露的資訊，包含會員編號（ID）、中文名字、英文名字、性別、出生年月日、Email、國碼、手機號碼以及會員搭機的航空站。駭客也直接在暗網之中公開100名的華航會員資料內容細節。

華航會員也在昨日、今日陸續收到重要通知，通知內容裡面寫到：「為保障會員權益及資訊安全，自2024年4月2日起，華夏會員線上登入須透過手機或電子信箱接收一次性密碼（OTP），同時取消社群登入機制；另，刪除會籍、新增／移除受讓人、網路酬賓獎項轉讓服務申請，以及酬賓獎項轉讓則無須再經OTP驗證流程。***提醒您***再次至華夏會員專區確認或更新您的聯絡電話及電子信箱。」

華航已經不是第一次被駭客入侵，消費者質疑，為什麼華航資訊系統一再會遇到駭客入侵？這不僅讓消費者的個人資料全都露，而且接到詐騙電話的風險也大增。

資安專家分析，造成個資外洩的原因很多，而且經常是一環扣著一環，駭客有可能是透過華航提供的服務系統入侵，也可能是透過社交郵件向華航的員工下手，透過這兩個管道進入華航內部環境，並取得機敏資料的權限和通道。

企業雖然年年都會進行系統更新，但是，系統本身可能會出現漏洞，在系統業者還沒有將漏洞補起來時，駭客可能就會從這個漏洞進出，這也是業界所謂的「零時差漏洞」。

資安專家指出，零時差漏洞最麻煩之處有二，一是這個漏洞可能還沒被系統資安人員發現，只被駭客掌握，另一種情況，則是系統資安人員雖已發現漏洞，但還需要一段時間去做修補和更新，在這段空窗期之中，駭客也可能透過漏洞入侵企業內部系統。