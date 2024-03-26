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迎接澎湖國際海上花火節！7-ELEVEN限定門市販售航海王授權商品　「OPEN!行動購物車」開進離島備戰

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
迎接2024澎湖國際海上花火節，7-ELEVEN澎湖限定門市販售航海王授權商品（各門市實際販售商品依據現場為準）。圖／7-ELEVEN提供
迎接2024澎湖國際海上花火節，7-ELEVEN澎湖限定門市販售航海王授權商品（各門市實際販售商品依據現場為準）。圖／7-ELEVEN提供

2024澎湖國際海上花火節即將盛大展開，7-ELEVEN預估大批觀光遊客將帶動澎湖地區門市補給需求升溫，已超前部署加強備貨量逾3倍、動員3倍人力，並從4月起陸續在限定門市引進思樂冰、霜淇淋、區域名特產、限定icash卡等，與陳列航海王授權商品和防曬乳、涼感商品、海洋友善用品專區，同時出動「OPEN!行動購物車」開進離島備戰，即時提供民眾購物需求（各門市實際販售商品依據現場為準）。

澎湖國際海上花火節已成為在地最具指標觀光活動，今年活動邁入第22年，更以「航海王動畫25週年」為主題，活動從5月2日正式開跑、規劃28場活動。7-ELEVEN預估活動期間將吸引超過50萬觀光人潮湧進澎湖，為搶攻這波煙火觀光商機，今年擴大整合相關類別與動員澎湖將近40家門市備戰；另全台門市也全力支援，從4月起開始陸續播放花火節影片、張貼海報宣傳。

7-ELEVEN指出，除整合相關類別推出商品與門市備戰外，更因應大批觀光人潮將湧進澎湖，規劃在南洋遊客中心設置人生飲料機；另ibon便利生活站自4月15日至7月14日推出相關優惠方案，包含購買百麗航運即享ibon訂房澎湖地區9折，以及活動期間持於ibon購買的百麗航運、台灣好行澎湖線、澎湖線機票等票券，還可至指定門市享有思樂冰、霜淇淋買一送一，歡迎全台民眾共襄盛舉。

●附註：詳細優惠內容以門市公告為準。

7-ELEVEN澎湖區限定門市販售當地名特產商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN澎湖區限定門市販售當地名特產商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定門市「中衛成人平面口罩航海和之國」於4月3日起特價買一送一，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定門市「中衛成人平面口罩航海和之國」於4月3日起特價買一送一，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定門市「航海王系列直傘」於4月3日起特價買一送一，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN限定門市「航海王系列直傘」於4月3日起特價買一送一，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
迎接2024澎湖國際海上花火節，7-ELEVEN澎湖限定門市販售航海王授權商品，航海王坐姿魯夫12吋與坐姿新世界喬巴12吋玩偶超可愛（各門市實際販售商品依據現場為準）。圖／7-ELEVEN提供
迎接2024澎湖國際海上花火節，7-ELEVEN澎湖限定門市販售航海王授權商品，航海王坐姿魯夫12吋與坐姿新世界喬巴12吋玩偶超可愛（各門市實際販售商品依據現場為準）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN澎湖區限定門市販售當地名特產。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN澎湖區限定門市販售當地名特產。圖／7-ELEVEN提供
2024澎湖國際海上花火節限定icash 2.0卡限量1,100張，每張卡片有專屬編號，具蒐藏價值。圖／7-ELEVEN提供
2024澎湖國際海上花火節限定icash 2.0卡限量1,100張，每張卡片有專屬編號，具蒐藏價值。圖／7-ELEVEN提供

澎湖 花火節 霜淇淋

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