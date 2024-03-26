快訊

每周2次私會不夠還買偷情愛巢 竹科半導體封測大廠副總偷吃女代表

數萬信眾高喊進喔！白沙屯媽祖宮前三進三出 300公里進香圓滿落幕

被貨船撞擊崩塌！美國巴爾的摩港大橋「斷成數截」多輛汽車落水 恐怖瞬間曝光

影／林心如呼籲響應家扶「用愛包圍」募款活動

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
林心如首度代言家扶「用愛包圍」募款活動，鼓勵家長面對負面情緒，必須尋求正確的抒發管道，而不是轉嫁到孩子身上。記者侯永全／攝影
林心如首度代言家扶「用愛包圍」募款活動，鼓勵家長面對負面情緒，必須尋求正確的抒發管道，而不是轉嫁到孩子身上。記者侯永全／攝影

為讓下一代在愛與關懷的環境成長，並幫助遭不當對待的孩子修復傷痛，家扶基金會今天舉行「2024用愛包圍起跑」記者會，邀請林心如首度代言家扶「用愛包圍」，不僅分享自己與子女的互動，她也鼓勵家長面對負面情緒，必須尋求正確的抒發管道，而不是轉嫁到孩子身上。

林心如表示，她是急性子的人，可是不能以這種態度與孩子互動，必需與子女一起學習與成長，當自己的負面情緒達臨界點時，會深呼吸暫時離開現場，冷靜之後再與孩子好好溝通。她強調，面對孩子的教養，父母雙方都應有一致共識，更應正向教養子女，幫助孩子遠離風險。林心如也呼籲社會大眾響應「用愛包圍」募款活動，幫助遭不當對待的孩子走出受虐陰霾，修復身心傷痛。

根據衛福部統計，去年全國兒少通報事件突破12萬件，相較111年成長約2成，其中兒少遭家長不當對待事件成長7%，主要類型為兒童遭家長體罰，以及不當管教，被害兒少以國小學童最多，其次為6歲以下兒童。家扶基金會在去年與今年分別對家長及兒少進行教養看法調查，發現「遭受體罰的孩子」與「施以體罰的父母」對親子關係的觀點有明顯差異，也為親子關係帶來負面影響。

林心如（左）與家扶基金會執行長周大堯（右）呼籲社會大眾響應「用愛包圍」募款活動，幫助遭不當對待的孩子走出受虐陰霾，修復身心傷痛。記者侯永全／攝影
林心如（左）與家扶基金會執行長周大堯（右）呼籲社會大眾響應「用愛包圍」募款活動，幫助遭不當對待的孩子走出受虐陰霾，修復身心傷痛。記者侯永全／攝影
為促進家長正向教養與提升保護因子，家扶基金會推動親職教育方案，從中學習合適教養技巧的雅芳媽媽（右二）與女兒小捷（右）分享親子間的互動，她倆都認為母女關係如今變得更親密。記者侯永全／攝影
為促進家長正向教養與提升保護因子，家扶基金會推動親職教育方案，從中學習合適教養技巧的雅芳媽媽（右二）與女兒小捷（右）分享親子間的互動，她倆都認為母女關係如今變得更親密。記者侯永全／攝影

子女 親子

延伸閱讀

林心如回應徐若瑄刷清小三名！聞大提琴話題搞笑翻白眼

衰捲小三疑雲！徐若瑄同框閨蜜林心如暖心打氣

林心如出席慈善義賣 親揭育兒心法、保母挑選原則

林心如談虐童案氣喊「該給大眾交代」請保母堅守這原則

相關新聞

民眾聞「紅麴」色變 專家：看這2點可做好自我把關

許多民眾都有吃保健食品的經驗，不過日本卻有民眾，疑服用小林製藥公司的「紅麴保健食品」後，出現腎臟疾病，國內有業者曾進口該...

日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物 食藥署：超標近40倍

日本進口秋刀魚乾檢出一級致癌物！衛福部食藥署今天公布，彩津國際股份有限公司從日本進口的「焙乾秋刀魚節」，在邊境檢出一級致...

五一勞動節全國放假？陳建仁：兩周宣布

五一勞動節是否全國放假備受關注。行政院長陳建仁今天在立法院備質詢時表示，已與跨部會討論過，目前正在與民間團體溝通，約2周...

北部大體老師分布不均 醫學院出奇招爭遺體 還有公道價

大體老師是醫學生理解人體構造的重要課程，近年各地醫學院校卻傳出大體老師荒情況。北區8家醫學院校共組遺體捐贈中心負責分配大...

影╱大水蟻紛飛！鄭明典：雷陣雨季節接近了

氣象局前局長鄭明典在臉書發文指出，大水蟻紛飛！應該是潮濕的南風引發的現象，雷陣雨季節接近了。

2業者曾進日本「小林製藥」紅麴原料 56批檢驗紀錄曝光

日本「小林製藥」紅麴食品疑導致腎臟病，目前共26人住院中；雖該款保健食品沒有輸入台灣，但國內有2家業者，曾輸入該公司的紅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。