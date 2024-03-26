影／林心如呼籲響應家扶「用愛包圍」募款活動
為讓下一代在愛與關懷的環境成長，並幫助遭不當對待的孩子修復傷痛，家扶基金會今天舉行「2024用愛包圍起跑」記者會，邀請林心如首度代言家扶「用愛包圍」，不僅分享自己與子女的互動，她也鼓勵家長面對負面情緒，必須尋求正確的抒發管道，而不是轉嫁到孩子身上。
林心如表示，她是急性子的人，可是不能以這種態度與孩子互動，必需與子女一起學習與成長，當自己的負面情緒達臨界點時，會深呼吸暫時離開現場，冷靜之後再與孩子好好溝通。她強調，面對孩子的教養，父母雙方都應有一致共識，更應正向教養子女，幫助孩子遠離風險。林心如也呼籲社會大眾響應「用愛包圍」募款活動，幫助遭不當對待的孩子走出受虐陰霾，修復身心傷痛。
根據衛福部統計，去年全國兒少通報事件突破12萬件，相較111年成長約2成，其中兒少遭家長不當對待事件成長7%，主要類型為兒童遭家長體罰，以及不當管教，被害兒少以國小學童最多，其次為6歲以下兒童。家扶基金會在去年與今年分別對家長及兒少進行教養看法調查，發現「遭受體罰的孩子」與「施以體罰的父母」對親子關係的觀點有明顯差異，也為親子關係帶來負面影響。
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