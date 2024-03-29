整理包／2024大甲媽祖遶境！盤點日程、路線、禁忌、交管 完整攻略一次掌握

一年一度的台中市大甲媽祖遶境今年擇定4月5日起駕，除了是台灣盛大的宗教活動之一，也被聯合國教科文組織認為是「世界非物質文化遺產」，吸引大規模傳統陣頭及大批信徒隨行。《聯合新聞網》整理了2024年大甲媽祖遶境進香的各類資訊，包含路線行程、行前須知、禁忌、交通管制等，讓有興趣參與盛事的民眾也能共襄盛舉。

大甲媽祖遶境進香活動，2024年4月5日23：00於大甲鎮瀾宮起駕，至2024年4月14日回鑾，共計9天8夜。大甲媽遶境路線固定，沿途將駐駕（即神明臨時停駕或晚上休息）台中市、彰化縣、雲林縣及嘉義等地，全程長達340餘公里。

大甲媽祖遶境進香預定日程表。 圖／擷自大甲媽祖繞境進香官網

起駕

第一天 4月6日（六）

大甲區大溪北端➡︎清水區➡︎沙鹿區➡︎大肚區➡︎彰化市南瑤宮（駐駕）

第二天 4月7日（日）

彰化市南瑤宮➡︎大村鄉➡︎員林市➡︎永靖鄉➡︎北斗鎮➡︎溪州鄉➡︎西螺鎮福興宮（駐駕）

第三天 4月8日（一）

西螺鎮福興宮➡︎二崙鄉➡︎虎尾鎮➡︎土庫鎮➡︎元長鄉➡︎新港鄉奉天宮（駐駕）

第四天 4月9日（二）

8：00於奉天宮舉行「祝壽大典」➡︎晚間於奉天宮舉行「遶境進香回駕典禮」

大甲媽祖遶境進香詳細時程表（第1天至第4天）。 圖／擷自大甲媽祖繞境進香官網

回鑾

第五天 4月10日（三）

新港鄉奉天宮➡︎元長鄉➡︎土庫鎮➡︎虎尾鎮➡︎西螺鎮福興宮（駐駕）

第六天 4月11日（四）

西螺鎮福興宮➡︎溪州鄉➡︎埤頭鄉➡︎田中鎮➡︎北斗鎮奠安宮（駐駕）

第七天 4月12日（五）

北斗鎮奠安宮➡︎田尾鄉➡︎永靖鄉➡︎員林市➡︎大村鄉➡︎花壇鄉➡︎彰化市天后宮（駐駕）

第八天 4月13日（六）

彰化市天后宮➡︎大肚區➡︎沙鹿區➡︎清水區朝興宮（駐駕）

第九天 4月14日（日）

清水區朝興宮➡︎外埔區➡︎大甲區鎮瀾宮（回駕安座典禮）

大甲媽祖遶境進香詳細時程表（第5天至第9天）。 圖／擷自大甲媽祖繞境進香官網

大甲媽祖遶境進香是台灣盛大的宗教活動之一，其中包含10大重要典禮。圖／聯合報系資料照

大甲鎮瀾宮媽祖「遶境進香」的意義包含巡視轄境、保佑平安，而整個9天8夜的行程，除了每日固定步行、駐駕的路程，其中還有10個典禮自元宵節起便開始依序進行，追隨媽祖鑾駕的信徒也經由參加典禮表達對神明的虔敬，是一種信仰的具體實踐。

10大典禮如下： 1、筊筶：決定啟程日期和時間。 2、豎旗：豎起進香指揮旗，昭告遶境進香各項活動開始啟動。 3、祈安：出發前1日15：00舉行，祈求行程平安順利。 4、上轎：出發前1日恭請天上聖母登上鑾轎。 5、起駕：媽祖鑾轎由神轎班人員抬起正式出發。 6、駐駕：抵達新港奉天宮後，媽祖神尊離轎登殿安座。 7、祈福：媽祖神尊抵達新港，隔日5：00在奉天宮大殿舉行祈福典禮。 8、祝壽：在完成祈福典禮後，8：00接著舉行祝壽典禮，由信徒齊為媽祖祝壽、誦經讀疏，行三跪九叩禮。 9、回駕：恭請媽祖登鑾轎返回鎮瀾宮。 10、安座：歷經9天8夜媽祖回到鎮瀾宮登殿安座，眾人叩謝媽祖庇佑。

穿對服裝平安走全程

1、運動鞋、換洗衣物、薄外套：

長時間走路需要一雙舒適的鞋子（雨天可另備拖鞋），和較不容易磨出水泡的厚襪、五指襪，至於換洗衣物則建議多帶幾件透氣排汗的衣褲，並穿著薄外套，白天防曬、晚間禦寒。

2、涼感毛巾、防曬物品：

除了擦汗，毛巾可在放鞭炮時摀住口鼻，避免吸入大量濃煙。另外，為避免中暑和曬傷，帽子、袖套、防曬乳等物品也非常重要。

3、背包：

建議選擇防水輕量型且雙肩較能減輕壓力的包款。

必備行囊不可少

1、營宿裝備：

隨行途中不見得都能訂到民宿旅館，因此備好睡袋、簡易帳篷、曬衣架或曬衣繩等露宿裝備，能讓信眾更方便行動。

2、個人證件、所需藥品：

身份證、健保卡等證件備齊，若不小心發生意外才能順利就醫，並記得帶自己所需的藥品（包含藥膏貼布），也可隨身攜帶OK繃、防蚊液。

3、手電筒、LED警示燈：

方便晚上行走時有足夠照明，避免跌倒或受傷。

4、行動電源：

路程中不太會有插座可以充電，建議可以隨身攜帶行動電源。

5、其餘個人用品：

盥洗用具、水壺、環保餐具、雨具／雨衣等。

參與大甲媽祖遶境有許多禁忌與注意事項。圖／西螺福興宮提供

隨行注意事項

1、信眾腳程不一，建議每日提前出發，以免落後隊伍。

2、切勿等口渴時才喝水，隨時都要補充水分與電解質。另可適時將運動飲料兌水飲用，以避免肌肉痙攣。

3、可依每日行程表，至沿途駐駕點或宮廟休息。

4、尋覓休息盥洗地點時，先徵得各單位、民宅同意並注意禮節，若沿途有見到沐浴車、服務車也可利用。

哪些人不宜參加遶境或鑽轎？

1、喪家與坐月子的女性忌參與媽祖遶境進香。

2、孕婦建議勿鑽轎，以保護胎兒健康安全，也避免被神轎八卦所影響。

3、持進香旗或配戴平安符者，不得鑽轎、進浴室及廁所。

參與遶境有哪些禁忌？

1、守喪未滿一年者，或家中辦喪事者，建議勿觸摸神明、香爐等法器，並避免入廟。

2、首次參加遶境進香者，要穿全套新衣，表示對各地神明虔誠的禮敬。

3、出發前以香末焚燒「淨身」，隨身物品、車輛也必須淨過，在繞境進香期間也不進入喪家和「月內房（婦女坐月子之處）」。

4、建議從起駕宴（4/5）開始茹素，祝壽大典（4/9）結束後再食用葷食。

5、參與遶境期間不得口出穢言，要將「請、謝謝、對不起」掛在嘴邊。

6、隨行期間禁酒、禁賭、禁色。

7、若為媽祖服務且身穿「號褂」者（布料前後面寫有「大甲、鎮瀾宮、天上聖母」字樣的衣物），不能穿「號褂」上廁所，或在「號褂」上再穿其餘衣服。

8、鑽轎底時不能起身或觸碰鑾轎，背包放在胸前好讓鑾轎通過，不能戴口罩且戴帽子者要記得脫帽。

9、結束遶境進香或提前返家，要向媽祖參拜報備，並祈求平安。

大甲媽祖走到哪？

民眾若無法全程跟隨，可以下載「大甲媽祖App」，除了提供媽祖GPS即時衛星定位、現場直播，也有路線介紹、天氣、超商、盥洗處等實用資訊。若民眾不想下載App也可於「大甲媽祖遶境進香官方網站」觀看鑾轎即時位置，待媽祖起駕後便會更新資訊。

第一層：行人徒步區

1、起駕（4月5日14時至4月6日2時）：

大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，劃設為行人徒步區，禁止汽、機車進入。

2、回鑾（4月14日10時至深夜0時）：

大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，劃設為行人徒步區，禁止汽、機車進入。

第二層：禁止汽車進入區

1、起駕（4月5日14時至4月6日2時）：

大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

2、回鑾（4月14日10時至深夜0時）：

大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路（中山路至雁門路段）、大甲街（雁門路至仁愛街路段）與新政路（仁愛街至經國路段）以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。

第三層：道路封閉路段、調撥車道管制

1、起駕（4月5日14時至4月6日2時）：

經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口；水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。

2、回鑾（4月14日10時至深夜0時）：

清水區中山路與中華北路口（北端），經大甲溪橋至大甲區經國路與經國路95巷口（順天加油站）旁南下內側車道，8時至20時調撥為北上方向行駛。

台鐵加開班次：

因應大甲媽遶境進香疏運，台鐵加開班次。 圖／台鐵公司提供