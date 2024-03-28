4/5大甲鎮瀾宮媽祖起駕 不塞車交通資訊報你知
大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於4月5日起駕，為避免大量人車進入，造成塞車，台中市大甲警分局今公布交通管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸交通工具，免去舟車往返、塞車之苦。
「2024台中媽祖國際觀光文化節大甲鎮瀾宮天上聖母起駕、回鑾遶境進香」活動交通疏導管制措施：
一、起駕(4月5日下午2點至4月6日清晨2點)：
（一）第一層：行人徒步區
大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，劃設為行人徒步區，禁止汽、機車進入。
（二）第二層：禁止汽車進入區
大甲區經國路以東、中山路一段以西、德興路與文武路以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。
（三）第三層：道路封閉路段管制
1.經國路與大安港路口至經國路與中山路一段路口。
2.水源路與中山路一段路口至中山路一段與東安路口。
二、回鑾(4月14日上午10點至深夜零點)：三層管制措施
（一）第一層：行人徒步區
大甲區三民路以東、中山路一段以西、文武路以南、光明路以北，禁止汽、機車進入。
（二）第二層：禁止汽車進入區
大甲區經國路以東、中山路一段以西、育英路（中山路至雁門路段）、大甲街（雁門路至仁愛街路段）與新政路（仁愛街至經國路段）以南、經國路與中山路一段南端交叉路口以北。
（三）第三層：調撥車道管制路段
清水區中山路與中華北路口（北端），經大甲溪橋至大甲區經國路與經國路95巷口（順天加油站）旁南下內側車道，8時至20時調撥為北上方向行駛。
三、建議行駛方向
（一）自國道三號進入大甲市區：下國道三號左轉甲東路可至「美人山舊營區」臨時停車場。
（二）自西濱快速道路進入大甲市區：西濱快速道路大安港路可至大甲體育場臨時停車場。
（三）自清水沙鹿進入大甲市區：中山路一段左轉東安路右轉興安路左轉新政路右轉大安港路可至大甲體育場臨時停車場。
（四）自苗栗進入大甲市區：中山路右轉經國路可至大甲體育場臨時停車場。
四、停車場資訊
（一）「美人山舊營區」臨時停車場(約500個停車位)，再徒步進入大甲市區約15分鐘。
（二）大甲體育場臨時停車場含周邊道路(約350個停車位)，再徒步進入市區約10分鐘。
（三）大甲火車站後方空地停車場(約80個汽車停車位、約180個機車停車位)，徒步至鎮瀾宮約4-5分鐘。
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