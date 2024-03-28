4/5大甲鎮瀾宮媽祖起駕 不塞車交通資訊報你知

因為超商飯糰都是由合格的加工工廠作業流程產製出，在包飯糰時也全程在18度C下處理，這樣的自動化生產線不會有問題，但若民眾購買了飯糰之後，打開放著直到中午再吃，「挑戰自己的腸胃抗性」，「那又是另一種故事了」，

2024-03-28 10:50