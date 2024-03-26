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2車廠將自費受評新車安全評等 首輛電動車評測年底出爐

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」，作為消費者購車參考，截至今年第1季已公布10款車型受評結果。圖／台灣新車安全評等TNCAP官網
交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」，作為消費者購車參考，截至今年第1季已公布10款車型受評結果。圖／台灣新車安全評等TNCAP官網

交通部去年起推動「台灣新車安全評等TNCAP」提升消費者購車參考，截至今年第1季已公布10款車型受評結果。交通部表示，今年首度有2車款自費進行評等，包括NISSAN X-TRAIL將在第2季受評、HONDA CR-V則在第4季，另外，原定在第4季受評的MODEL 3，因交貨時程問題，改以Model Y測試，為首輛電動車受評車款。

交通部每季依照銷量選定受評車型，去年以來已陸續選定TOYOTA COROLLA CROSS、TOYOTA RAV4、TOYOTA COROLLA ALTIS、HONDA CR-V、FORD KUGA、TOYOTA YARIS、NISSAN KICKS、LEXUS NX與HONDA FIT辦理碰撞測試。

交通部公共運輸與監理司長林福山表示，新車安全評等每年由公部門編列經費採購高銷售車款進行測試，隨著公部門新車安全評等逐漸廣為人知，今年也陸續有2家車廠自費進行評測，NISSAN X-TRAIL預計在第2季受評、HONDA CR-V則在第4季，其中，HONDA CR-V去年曾在評等中拿下3顆星，今年將自費參與測試。

另外，今年原定將於第4季測試安排TESLA電動車，林福山表示，MODEL 3已進行訂車，但考量交貨時程可能來不及，第4季可能改以Model Y測試，MODEL 3則安排至明年第1季。

車輛安全審驗中心執行長周維果也說，考慮國內道路環境包括行人及機車等道路弱勢族群，去年底已核定通過TNCAP規章2.0版，將在行人跟機車試驗項目中訂定盲點輔助系統，增加視覺、聽覺試驗等情境。

TOYOTA X 交通部

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