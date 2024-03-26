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為癌藥基金修法 擬成立管理委員會監督

中央社／ 台北26日電
全民健康保險基金收支保管及運用辦法修正，公務預算列健保財源，遭外界質疑架空健保會。聯合報系資料照片
全民健康保險基金收支保管及運用辦法修正，公務預算列健保財源，遭外界質疑架空健保會。聯合報系資料照片

全民健康保險基金收支保管及運用辦法修正，公務預算列健保財源，遭外界質疑架空健保會。健保署石崇良指出，修法是為接軌癌藥基金，研擬成立管理委員會監督。

衛生福利部社會保險司2月16日預告修正「全民健康保險基金收支保管及運用辦法」草案，新增政府循預算程序撥款健保基金，為全民健康保險法所定負擔外，應政策推動需要預算撥款，以供專款專用，政府可指定用途，或由主管機關擬訂計畫、行政院核定後支用。此舉遭外界質疑仿佛帝王條款。

石崇良今天上午出席記者會接受媒體聯訪時表示，全民健康保險基金收支保管及運用辦法，是規範健保基金如何運用。因應外界期待癌藥基金可獨立於健保總額之外，政府無法隨意編撥預算，成立基金需有法源，修正草案初步評估將健保基金分為總額與專款專用癌藥基金。

針對修正草案內容有架空健保會的疑慮，石崇良說，癌藥基金專款使用不在總額範圍，預算由政府公務預算編納，撥至健保基金。依據健保法規定，管理健保總額預算、總額預算協商是健保會主要任務，除非癌藥基金放在總額之內，才需健保會監督。

石崇良表示，因為現階段規劃癌藥基金獨立於健保總額之外，就不受健保會監督，即使將癌藥基金送入健保會，依據相關法規內容，健保會權責也不及於此，不涉及總額就是健保署運作。癌藥基金將成立基金管理委員會，委員會成員同樣會有民間公正人士等，沒有帝王條款的說法。

保險 健保署 石崇良

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