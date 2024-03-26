失智症音樂療癒 家人關係潤滑劑

天主教失智老人基金會與「失智・時空記憶的旅人（Dementia）」粉絲團於4月20日舉辦「樂來樂靠近—失智症音樂療癒」講座，由音樂治療師董懿萱主講「音樂療癒在失智症照顧上的應用」，並可於現場體驗音樂療癒活動。

董懿萱從事音樂治療約7年，具美國音樂治療協會合格執照，她表示，音樂療癒的應用很廣，從新生兒、發展障礙孩童、生理復健或中風腦傷病患、精神疾病復健、安寧病房、癌末病患等都在其範圍，近年她主要服務於長照領域，照顧長者與失智者等。

「用音樂可以很快跟長輩產生情感連結。」一位重度失智的長輩，平時幾乎不開口說話，也迴避眼神交流，偶爾以點頭搖頭回應，一次她帶學員們唱「茉莉花」，這位長輩就像開啟情感樞紐，當場唱出整段完整歌曲，那次課後他終於開始跟長照機構的工作人員互動。

董懿萱表示，許多失智長輩剛開始上課很緊張，一直想找陪伴前來的家人，但課程中用音樂減緩焦慮，漸漸地能在課堂上與老師有問有答，享受當下。

對於照顧失智爸媽的子女來說，音樂像是親子關係的潤滑劑，她有一位照顧失智媽媽的學員，課後跟媽媽用音樂話題聊天，這才知道原來媽媽年輕時喜歡去戲院，電影裡的英文歌曲勾起往事情懷，之後每當生活中有摩擦，都會用英文歌曲做為緩衝。

董懿萱希望，透過「樂來樂靠近—失智症音樂療癒」講座讓更多民眾、失智症照顧者了解音樂療癒如何照顧失智者，沒有任何音樂基礎的人，如果想用音樂陪伴失智者、家人，不用擔心音感、節奏感不好，都歡迎來講座聆聽體驗。

「失智 好好生活」系列講座

樂來樂靠近—失智症音樂療癒

時間：4月20日(六) 上午10時至12時10分

地點：萬華老人服務中心教室1

台北市萬華區西寧南路4號A棟3樓

洽詢：02-8692-5588 轉6359或2070