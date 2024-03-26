紅麴保健品 避併服降血脂藥

藥師易麗珍表示，近年來，愈來愈多人至藥局詢問「如何清血酯、降膽固醇」，提高紅麴保健食品詢問度，但這類保健食品如與降血脂藥物、魚油合併服用，容易造成肝臟負擔，未顧好血管，恐先吃出肝臟問題。

易麗珍指出，不少民眾自覺血濁、頸部發緊，直接聯想到「血太濁、膽固醇異常」，而嘗試服用魚油、紅麴保健食品，但服用前應先與醫師、藥師討論，以免與其他藥物產生交互作用，損及健康。

中醫師公會全聯會理事長詹永兆表示，若想降低血脂，較難透過服用紅麴保健食品達到效果；不過，高劑量紅麴萃取物就可治療高血脂，例如健保給付的「壽美降脂一號」膠囊，在醫師評估下用藥，可將血脂數降到標準值，但期間必須避免攝取甜食及高熱量食物，增加蔬菜量，並調整生活作息。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，紅麴一般擔心「橘黴素」汙染，屬於第三級致癌物，且具有腎毒性。他說，短時間內多人出現不良反應，不尋常，還不知受何種化合物汙染所致，有待日本說明。