快訊

少子化衝擊！創校55年私立科大獲捐一億 將改名為「中信科技大學」

你有買嗎？用小林製藥紅麴製成 「納豆紅麴植物膠囊」退貨管道曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

霧鎖金門成居民往返惡夢 生力軍試航順利加入疏運行列

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／連線即時報導
「凱旋8號」今順利試航，往返嘉義僅需4小時，未來與「金瑞龍」兩艘船加入協助疏運行列。圖／金門縣政府提供
「凱旋8號」今順利試航，往返嘉義僅需4小時，未來與「金瑞龍」兩艘船加入協助疏運行列。圖／金門縣政府提供

金門縣往來台灣最常見交通方式是搭飛機，但確時常遇到起濃霧情況，導致居民難以準時往返。金門觀光處表示，航港局再核定兩艘客船協助疏運，其中「凱旋8號」今順利試航，往返嘉義僅需4小時，未來與「金瑞龍」兩艘船加入協助疏運行列。

觀光處說明，為因應「霧鎖金門」，改善交通中斷情形，今年度台金疏運專船，由交通部航港局再核定「凱旋8號」及「金瑞龍」2客船為「嘉義布袋港－金門水頭港」疏運航線船隻，首艘「凱旋8號」今順利試航。

交通部航港局中部航務中心張主任家豪前於21日赴金門拜會觀光處長許績鑫，交流台金疏運備援船舶。會中表示「凱旋8號」及「金瑞龍」2艘客船亦將於清明假期前夕完成試航作業，以驗證船舶的安全性能及航行計畫可行性，以保障旅客權益，期未來將可以協助疏運。

觀光處說明，凱旋8號總噸位497噸、座位數388人、最高船速39節，往返嘉義布袋港航行時間約4小時；金瑞龍總噸位460噸、座位數318人、最高船速25節，從嘉義布袋港往返金門水頭港航行時間約6小時。

縣府表示，每年霧季期間，金門機場易受濃霧影響關場，致台金航班常有取消，進而導致旅客滯留之情事，縣長陳福海相當關心，屢次要求縣府觀光處積極協調疏運計畫之完善與即時銜接；當機場滯留旅客過多，即協調交通部航港局啟動疏運專船，紓解旅客滯留情形，生力軍加入將有效提升疏運效率。

縣府補充，「凱旋8號」今早9時從嘉義出港，下午1時抵達金門水頭港，並於下午1時30分返航，約下午5時30分抵達嘉義布袋港，無疑為疏運交通添加生力軍，縣府未來將持續與交通部航港局密切合作，於霧鎖金門時即要求啟動疏運專船，全力協助疏運。

「凱旋8號」今順利試航，往返嘉義僅需4小時，未來與「金瑞龍」兩艘船加入協助疏運行列。圖／金門縣政府提供
「凱旋8號」今順利試航，往返嘉義僅需4小時，未來與「金瑞龍」兩艘船加入協助疏運行列。圖／金門縣政府提供

嘉義 航港局 金門

延伸閱讀

大甲媽9天8夜遶境新港倒數 順遊林懷民老家嘗嘉義美食

五月天演唱會6成樂迷是女性 高市府貼心「翻轉」廁所

民眾黨嘉義黨部成立黃敏惠也道賀 柯文哲：未來在台灣各地布點

五月天開場首日湧進5萬3千人 62分鐘完成散場疏運

相關新聞

熱如夏暫歇！明北東降溫轉雨 「這日」最冷下探16度

暖熱如夏稍歇，中央氣象署指出，明天鋒面通過，東北季風影響，北部、東半部轉雨轉涼，其中台北降至23至24度，相比今天降幅6...

地牛翻身！花蓮近海芮氏規模4.6地震 最大震度花蓮縣3級

中央氣象署發布第015號顯著有感地震報告，今晚6時13分，位於花蓮縣近海發生芮氏規模4.6地震，地震深度42.3公里。

大獎中獎清單一次看！全家統一發票千萬特別獎落南台灣這縣市

統一發票113年1～2月開獎囉！全家便利商店本期中獎發票共有10位幸運兒中大獎，其中有4位消費者花費百元內就幸運中獎。本...

用小林製藥紅麴製成！「納豆紅麴植物膠囊」捲入 新北稽查現場封存405公斤

日本傳出民眾食用小林製藥紅麴保健食品出現腎臟疾病，小林製藥宣布停止使用並通知自主回收。食藥署傍晚公布，2家業者共輸入56...

日本爆食人菌疫情...台大醫：像肌肉被吃了 籲6大族群注意

日本男足原訂於明（26日）日至北韓出戰2026年男子世足資格賽第2輪，但卻遭平讓當局以日本正在流行「暴發性A型溶血性鏈球...

霧鎖金門成居民往返惡夢 生力軍試航順利加入疏運行列

金門縣往來台灣最常見交通方式是搭飛機，但確時常遇到起濃霧情況，導致居民難以準時往返。金門觀光處表示，航港局再核定兩艘客船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。