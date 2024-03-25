霧鎖金門成居民往返惡夢 生力軍試航順利加入疏運行列

金門縣往來台灣最常見交通方式是搭飛機，但確時常遇到起濃霧情況，導致居民難以準時往返。金門觀光處表示，航港局再核定兩艘客船協助疏運，其中「凱旋8號」今順利試航，往返嘉義僅需4小時，未來與「金瑞龍」兩艘船加入協助疏運行列。

觀光處說明，為因應「霧鎖金門」，改善交通中斷情形，今年度台金疏運專船，由交通部航港局再核定「凱旋8號」及「金瑞龍」2客船為「嘉義布袋港－金門水頭港」疏運航線船隻，首艘「凱旋8號」今順利試航。

交通部航港局中部航務中心張主任家豪前於21日赴金門拜會觀光處長許績鑫，交流台金疏運備援船舶。會中表示「凱旋8號」及「金瑞龍」2艘客船亦將於清明假期前夕完成試航作業，以驗證船舶的安全性能及航行計畫可行性，以保障旅客權益，期未來將可以協助疏運。

觀光處說明，凱旋8號總噸位497噸、座位數388人、最高船速39節，往返嘉義布袋港航行時間約4小時；金瑞龍總噸位460噸、座位數318人、最高船速25節，從嘉義布袋港往返金門水頭港航行時間約6小時。

縣府表示，每年霧季期間，金門機場易受濃霧影響關場，致台金航班常有取消，進而導致旅客滯留之情事，縣長陳福海相當關心，屢次要求縣府觀光處積極協調疏運計畫之完善與即時銜接；當機場滯留旅客過多，即協調交通部航港局啟動疏運專船，紓解旅客滯留情形，生力軍加入將有效提升疏運效率。