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大獎中獎清單一次看！全家統一發票千萬特別獎落南台灣這縣市

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家便利商店113年1～2月本期中獎發票共有10位幸運兒中大獎，其中有消費者花費百元內購買甜點與麵包就幸運中獎。圖／全家便利商店提供
全家便利商店113年1～2月本期中獎發票共有10位幸運兒中大獎，其中有消費者花費百元內購買甜點與麵包就幸運中獎。圖／全家便利商店提供

統一發票113年1～2月開獎囉！全家便利商店本期中獎發票共有10位幸運兒中大獎，其中有4位消費者花費百元內就幸運中獎。本期特別獎1,000萬元共開出1組，獎落全家高雄梧州店，消費者花費246元購買髮飾就成為千萬得主。

特獎200萬元則開出2組，分別於全家鹿港五路店以及位在北投區的新自強店開出，兩位幸運得主皆花費不到200元就將200萬大獎抱回家。

頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，獎項分別於全家斗六龍潭店、萬華區的新武成店、南港區的工業一店，以及全家經營的國道蘇澳服務區商場櫃商開出，最低僅花費97元購買甜點與麵包就成為頭獎得主。

另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家也共開出3組，分別位於龜山長庚店、鹿野瑞豐店、中壢華美店；其中1位幸運得主花費70元即獲得100萬大獎，相當幸運。

全家便利商店113年1～2月本期大獎中獎發票清單一次看。圖／全家便利商店提供
全家便利商店113年1～2月本期大獎中獎發票清單一次看。圖／全家便利商店提供

消費者 統一發票 頭獎

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