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買45元咖啡中千萬！7-ELEVEN統一發票特別獎獎落「這縣市」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
持續響應財政部最新一期統一發票開獎活動，7-ELEVEN開出14名百萬富翁得主，包含1張千萬特別獎、3張2百萬特獎、10張雲端發票專屬獎，有幸運兒僅花45元買CITY CAFE就中特別獎1千萬。圖／7-ELEVEN提供
持續響應財政部最新一期統一發票開獎活動，7-ELEVEN開出14名百萬富翁得主，包含1張千萬特別獎、3張2百萬特獎、10張雲端發票專屬獎，有幸運兒僅花45元買CITY CAFE就中特別獎1千萬。圖／7-ELEVEN提供

財政部今公布最新一期2024年1～2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出14名百萬富翁得主，包含1張千萬特別獎、3張2百萬特獎、10張雲端發票專屬獎，幸運兒僅花45元在臺南市北區的北安門市買CITY CAFE就中特別獎1千萬。

還有3位獲得2百萬特獎，一人在臺南市中西區的7-ELEVEN南醫門市購買35元的甜點；一人在台北市中正區的7-ELEVEN北捷門市購買163元的麵包、CITY CAFE；一人在新北市三重區的7-ELEVEN天勝門市購買89元的生活用品。而10位雲端發票專屬獎百萬得主，則是遍布北中南多個城市，消費者最少只花了29元買礦泉水就中獎。

另外，7-ELEVEN更為會員創造雲端發票二次中獎機會，今日公布2024年1-2月統一發票雙重中獎名單，首波「OPENPOINT會員載具抽獎活動」有10名OPENPOINT會員一人獨得10萬點OPENPOINT點數。活動將持續加開、送出總價400萬元價值的OPENPOINT點數，下一期將以2024年3～4月統一發票為抽獎票券，將於2024年5月加開送出10名10萬點OPENPOINT點數大獎，還有3萬名100點OPENPOINT點數獎項。

7-ELEVEN同時提醒，2023年11～12月期尚有13.3萬張、總計超過5,800萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，未兌獎幸運兒於2024年5月6日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票到7-ELEVEN門市直接兌換商品，或儲值獎金入icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5～10%回饋。

為會員放大中獎發票價值，7-ELEVE領先服務「OPEN POINT APP發票日誌智能兌獎功能」再推新優惠兌獎組合，6月30日前存入OPEN POINT APP發票日誌的中獎發票六獎、雲端獎可以直接使用APP預約兌換7-ELEVEN專屬優惠，推薦中獎發票六獎200元可線上預約兌換CITY CAFE特大杯拿鐵4入組、現省80元，雲端獎500元可線上預約兌換UNIDESIGN衛生紙6串、現省700元，逾20種兌獎組合可自由選擇，預約完成後就近逾6,900家7-ELEVEN快速兌換，商品提貨劵及消費發票還能立即存入OPEN POINT會員帳戶，無須一次領完、可分次取貨，還可再增加下一次雲端發票中獎機會。

為會員創造雲端發票二次中獎機會，7-ELEVEN首創「OPENPOINT會員載具抽獎活動」將持續加開、送出總價400萬元價值的OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
為會員創造雲端發票二次中獎機會，7-ELEVEN首創「OPENPOINT會員載具抽獎活動」將持續加開、送出總價400萬元價值的OPENPOINT點數。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVE「OPEN POINT APP發票日誌智能兌獎功能」再推新優惠兌獎組合，6月30日前存入OPEN POINT APP發票日誌的中獎發票六獎、雲端獎可以直接使用APP預約兌換7-ELEVEN專屬優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVE「OPEN POINT APP發票日誌智能兌獎功能」再推新優惠兌獎組合，6月30日前存入OPEN POINT APP發票日誌的中獎發票六獎、雲端獎可以直接使用APP預約兌換7-ELEVEN專屬優惠。圖／7-ELEVEN提供

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