買45元咖啡中千萬！7-ELEVEN統一發票特別獎獎落「這縣市」

財政部今公布最新一期2024年1～2月統一發票中獎號碼，7-ELEVEN共開出14名百萬富翁得主，包含1張千萬特別獎、3張2百萬特獎、10張雲端發票專屬獎，幸運兒僅花45元在臺南市北區的北安門市買CITY CAFE就中特別獎1千萬。

還有3位獲得2百萬特獎，一人在臺南市中西區的7-ELEVEN南醫門市購買35元的甜點；一人在台北市中正區的7-ELEVEN北捷門市購買163元的麵包、CITY CAFE；一人在新北市三重區的7-ELEVEN天勝門市購買89元的生活用品。而10位雲端發票專屬獎百萬得主，則是遍布北中南多個城市，消費者最少只花了29元買礦泉水就中獎。

另外，7-ELEVEN更為會員創造雲端發票二次中獎機會，今日公布2024年1-2月統一發票雙重中獎名單，首波「OPENPOINT會員載具抽獎活動」有10名OPENPOINT會員一人獨得10萬點OPENPOINT點數。活動將持續加開、送出總價400萬元價值的OPENPOINT點數，下一期將以2024年3～4月統一發票為抽獎票券，將於2024年5月加開送出10名10萬點OPENPOINT點數大獎，還有3萬名100點OPENPOINT點數獎項。

7-ELEVEN同時提醒，2023年11～12月期尚有13.3萬張、總計超過5,800萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，未兌獎幸運兒於2024年5月6日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN即可輕鬆列印，千元以下中獎發票到7-ELEVEN門市直接兌換商品，或儲值獎金入icash Pay、icash2.0、餘額卡，可享有5～10%回饋。