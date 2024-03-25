消費55元就中千萬！萊爾富統一發票特別獎幸運兒在北市這一區

113年1～2月期統一發票今開獎，獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「16620962」、獎金200萬元的特獎中獎號碼為「50008017」。萊爾富開出特別獎1,000萬元1組，幸運兒僅消費55元就中了1,000萬。

萊爾富表示，這期1～2月幸運之神眷顧萊爾富位於台北市北投區的「北市北武店」，開出1張特別獎1,000萬元發票，這位幸運兒僅花55元購買1件熱狗與1串合勝小貢丸，就成為1,000萬元大獎的幸運得主，有在該店消費的民眾趕快對獎，看看幸運兒是不是你。

本期統一發票獎金1,000萬元特別獎中獎號碼為「16620962」，獎金200萬元的特獎中獎號碼為「50008017」，3組頭獎的中獎號碼分別為「73705743」、「90315047」及「10604429」。