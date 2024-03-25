保護海洋 立法院舉行海洋保護法公聽會

立法院今天舉行海洋保護法公聽會，海洋大學教授邵廣昭表達為什麼海洋保育署需要《海洋保育法》，如要實現海保署的三大願景：潔淨海洋、健康棲地和永續資源，都必須要有法令為依據，海保署才能依法行政。

邵廣昭表示，潔淨海洋所需的《海洋污染防治法》修正條例已在112年5月1日通過，健康棲地則需要海洋保護區的專法，也就是《海洋保育法》，現在終於能送立院審查，永續資源不幸被分成了經濟性水產物和非經濟性水產物兩部份，前者有漁業署的《漁業法》可作依據，但非經濟性水產物的保育，海保署目前只有《野生動物保育法》，他只能保護極少數的保育類動物，其成效有限，還需要將棲地或生態系內的所有物種一起保護才能成功。

邵廣昭說，因為劃設海洋保護區並能有效管理，才是海洋保育最簡單、最經濟、最有效的方法。因此，全世界現在都在大力推動。從10x20到30x30(含OECM)及BBNJ(公海生物多樣性保護條約)等國際條約的通過。然而，三大願景中的健康棲地和永續資源兩大願景都還缺少了最重要的《海洋保育法》作為施政的依據。之所以會有這樣的疑慮，主要還是因為大家對海洋保護區的好處並不十分了解的緣故。大家總以為保護區劃設之後，會影響產業發展、漁民和原住民的捕魚。殊不知海洋保護區的劃設和有效管理，反而有助於產業的發展，原住民可以永續的捕魚，不需要擔心資源的枯竭，和避免海洋漁業走向夕陽產業。這也是為何全球都在提倡海洋保護區的劃設和有效管理。