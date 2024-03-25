快訊

千萬特別獎落誰家？1-2月統一發票開獎 千萬特別獎號「16620962」

台北「茶之魔手」開幕！買飲料排1小時 南部人驚：我家前面不用等

赴韓旅遊注意！首爾公車和市府談調薪屢破局 28日起「全面罷工」

保護海洋 立法院舉行海洋保護法公聽會

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
保護海洋 ，立法院今天舉行海洋保護法公聽會，海洋大學教授邵廣昭（右）表達為什麼海洋保育署需要《海洋保育法》，如要實現海保署的三大願景：潔淨海洋、健康棲地和永續資源，都必須要有法令為依據，海保署才能依法行政。記者邱德祥／攝影
保護海洋 ，立法院今天舉行海洋保護法公聽會，海洋大學教授邵廣昭（右）表達為什麼海洋保育署需要《海洋保育法》，如要實現海保署的三大願景：潔淨海洋、健康棲地和永續資源，都必須要有法令為依據，海保署才能依法行政。記者邱德祥／攝影

立法院今天舉行海洋保護法公聽會，海洋大學教授邵廣昭表達為什麼海洋保育署需要《海洋保育法》，如要實現海保署的三大願景：潔淨海洋、健康棲地和永續資源，都必須要有法令為依據，海保署才能依法行政。

邵廣昭表示，潔淨海洋所需的《海洋污染防治法》修正條例已在112年5月1日通過，健康棲地則需要海洋保護區的專法，也就是《海洋保育法》，現在終於能送立院審查，永續資源不幸被分成了經濟性水產物和非經濟性水產物兩部份，前者有漁業署的《漁業法》可作依據，但非經濟性水產物的保育，海保署目前只有《野生動物保育法》，他只能保護極少數的保育類動物，其成效有限，還需要將棲地或生態系內的所有物種一起保護才能成功。

邵廣昭說，因為劃設海洋保護區並能有效管理，才是海洋保育最簡單、最經濟、最有效的方法。因此，全世界現在都在大力推動。從10x20到30x30(含OECM)及BBNJ(公海生物多樣性保護條約)等國際條約的通過。然而，三大願景中的健康棲地和永續資源兩大願景都還缺少了最重要的《海洋保育法》作為施政的依據。之所以會有這樣的疑慮，主要還是因為大家對海洋保護區的好處並不十分了解的緣故。大家總以為保護區劃設之後，會影響產業發展、漁民和原住民的捕魚。殊不知海洋保護區的劃設和有效管理，反而有助於產業的發展，原住民可以永續的捕魚，不需要擔心資源的枯竭，和避免海洋漁業走向夕陽產業。這也是為何全球都在提倡海洋保護區的劃設和有效管理。

保護區 願景

延伸閱讀

個資委員會籌設公聽會上…律師：數位部效率不彰、還在摸索

傅崐萁扛花東快 嗆民進黨「立法院沒有大法官」

立院明初審花東快草案 交通部書面報告先打槍：有違憲之虞

10微罪不舉惹怒路權團體 王國材：4月開公聽會

相關新聞

千萬特別獎落誰家？1-2月統一發票開獎 千萬特別獎號「16620962」

今（113）年1-2月期統一發票獎今天電視直播開獎。本期千萬特別獎獎號為...

漲電價中捷票價恐影響 盧秀燕點名這些機構凍漲：政府該做好配套

經濟部電價費率審議會決議，4月起電價平均調幅約11%，將進一步推升國內物價壓力。台中市長盧秀燕認為，電價調漲政府應做好相...

清明應景食品北市抽驗3件不合格 豆干防腐劑超標 花生粉有致癌物

清明連假將至，不少人也紛紛準備相關應景食物，北市衛生局針對潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素...

花東快條例違憲？傅崐萁以求婚為例追問 王國材二度拍桌痛批

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，今立法院交通委員會審查，交通部在會議報告書指出，條例窒礙...

曾文水庫蓄水率今晨跌破五成 水利署官員：請珍惜水資源

台灣最大曾文水庫因供水、又碰上多日沒有下雨，今天凌晨蓄水率跌破五成，剩下49.54且持續下降，與連通的烏山頭水庫合計蓄水...

蔡志浩為「不買書」致歉 「表達不當」探索書店新方向

台灣使用者經驗設計協會理事長蔡志浩日前在臉書上發表「獨立書店：逛與不逛的掙扎」，身為獨立書店訪視員卻坦言「不買書」引發風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。