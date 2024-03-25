我獨自升級、看臉時代、整容液…連載追起來！動畫化韓漫TOP 10

這些韓漫作品都有改編動畫！

近年來「韓漫」（韓國漫畫）崛起，透過手機漫畫（條漫）的形式滲入大眾生活中，精彩作品一部接一部推出。不少熱門漫畫也被製作成動畫或動畫電影播出，在這些動畫化的韓漫中，哪部作品最熱門呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路聲量最高的動畫化韓漫作品TOP 10。

雖然是韓國漫畫，但其實有不少作品都是由日本改編成動畫並且大受歡迎，除了近期的話題新作《我獨自升級》之外，《她去公爵家的理由》、《高校之神》、《看臉時代》等都是由日本動畫公司製作。不同的呈現形式，也帶來了不一樣的嶄新感受，一起來看看這些改編成動畫依舊精彩的韓漫吧！

image source: FB／Edko Films Ltd. 安樂影片

NO. 10 《高校之神》

出自韓國漫畫家朴溶濟的熱血少年漫畫《高校之神》於2011年開始在手機漫畫平臺LINE Webtoon上連載至今，曾在2019年被改編為手機遊戲，2020年由日本知名動畫公司MAPPA製作成動畫，並找來曾經操刀《咒術迴戰》的韓國動畫師朴性厚擔任導演，於同年7月在東京電視臺首播。



在《高校之神》中，「最強高中生」陳毛利受邀參加「高校之神」格鬥大賽，和世界及異界的高手過招，在過程中脫穎而出，不過卻碰上神秘的「諾克斯軍團」，因此陳毛利和朋友們組成了反侵略組織與之對抗，緊湊刺激的情節讓網友們大讚「主角群真的很強」、「原作神展開真的很多」、「真的是神仙打架」、「看到一半激動得要命」。

NO. 9 《整容液》（《奇奇怪怪》）

《整容液》原為韓國人氣恐怖短篇漫畫合集《奇奇怪怪》裡的其中一個單元，漫畫自2013年開始連載至2019年，在2020年至2022年又推出第2季，包含〈整容液〉在內的經典篇章都出現新續集，作者吳城垈筆下的各種驚悚環節讓人背脊發涼，卻又捨不得放下漫畫。



在本作中最具代表性的〈整容液〉於2020年被改編成動畫電影，故事中「整容液」為能夠將臉孔及身體任意塑形的美容新科技，主角為了追求更理想的外貌在使用的過程中走火入魔，新奇的想法加上獵奇的劇情大受好評，在臺灣上映後也創下票房佳績，網友們紛紛表示「漫畫超好看」、「《奇奇怪怪》一堆篇章印象最深刻的就是〈整容液〉」。

NO. 8 《外科醫生愛麗絲》

《外科醫生愛麗絲》在中國和香港的譯名為《女王的手術刀》，原先為韓國作家yuin的網路小說，之後在2017年至2021年間由繪師mini以漫畫的形式在KaKaoPage平臺上連載，後續由日本公司改編成動畫作品，於今（2024）年1月播出。



在一場空難中，外科醫生高本葵（原作中名為宋智賢）轉生回到自己的前世，再度成為「惡女皇后」愛麗絲，帶著外科醫生時期的記憶，她決定利用各種現代醫療知識改變自己前世的命運。「二次轉生」的新穎情節，在漫畫時期就吸引不少讀者，動畫化後更是引發熱烈迴響，「這一部真的超級無敵好看的」、「畫風跟劇情都很讚」、「最喜歡在職場發光發熱的女主了，很有魅力」。

NO. 7 《格鬥實況》

韓國漫畫家朴泰俊的作品《格鬥實況》2019年開始在網路上連載，於今年3月完結，截至去年12月為止，在網站上已經累積20億次的瀏覽量，更登上「最適合動畫化的LINE漫畫原創作品排行榜」第1名。該作在今年由日本動畫公司Okuruto Noboru製作成動畫《喧嘩独学》，預計4月首播。



《格鬥實況》以遭受校園霸凌的高中生柳皓彬為主角，原本受到班上惡霸欺負的他，因緣際會啟發了自身的格鬥實力，並和同學一起開設頻道，透過「打架影片」開啟另一個人生。不只主角逆襲的過程大快人心，也能夠看見韓國社會的黑暗面，既精彩又有深度的劇情讓許多人非常期待動畫化：「有看過網路漫畫，超好看，希望動畫版會更精彩」。

NO. 6 《重生者的魔法一定要特別》

《重生者的魔法一定要特別》原為出自Usonan的網路小說，2021年被繪製成網路漫畫，連載期間廣受好評，在2023年又被改編為電視動畫，並於同年10月至1月播出第一季，目前第二季動畫製作中。



該作劇情講述世界遭到異次元空間「影之世界」侵蝕，出現可怕的「影子迷宮」。主角戴基爾．阿曼德和同伴們在挑戰影子迷宮的過程中，原先因世界滅亡感到絕望的他們意外穿越回13年前，重新在魔法學園相遇，並再次團結起來拯救世界。年輕魔法師們熱血的奇幻故事，鼓舞了許多觀眾，網友們表示「算是比較慢熱型的韓漫，有鬥智有熱血」、「前兩集的配樂和節奏出奇地好，打光與人物的配合居然意外地有電影感」。

NO. 5 《她去公爵家的理由》

由Milcha創作的韓國網路小說《她去公爵家的理由》於2017年被改編成網路漫畫，並在2022年製作成日本動畫。在故事中，高中生花咲凜子（原作中名為朴銀河）穿越至自己曾讀過的宮廷小說裡，利用記憶中的故事情節，在小說的世界中求生。

穿越的花咲凛子，成為小說裡的女配角萊利娜．麥米倫。由於在原本的劇情中萊利娜會被自己的未婚夫殺死，為了爭取活下去的機會，花咲凛子使用萊利娜的身分，以事先知道未來發展的優勢在小說中存活，精彩的情節、唯美的畫風再加上和男主的超甜互動，擄獲不少粉絲的心，「刷了不只3遍」、「這部真的超讚！是我看韓國宮廷漫的初心之一」。

NO. 4 《心靈的聲音》

由李光洙主演的搞笑喜劇《心靈的聲音》是許多人都非常喜歡的韓劇，不過其實該劇是改編自同名漫畫，並且也有推出動畫版！漫畫自2006年開始一直連載至2020年，長達14年的時間裡，以輕鬆幽默的故事內容陪伴讀者度過許多時光，也是亞洲最長壽的網路漫畫之一。



原作《心靈的聲音》以漫畫家趙石為主角，講述其與爸爸、哥哥、妻子及女兒一家人的生活日常，透過非正常人類的角色外型比例營造出詼譜逗趣的感覺。平淡卻又充滿驚奇的日子，讓人聯想起自己的生活，捧腹大笑之餘也對「心靈的聲音」產生共鳴：「鬱悶一天看到這個心情都好了」、「希望能繼續連載」。

NO. 3 《看臉時代》

Webtoon的超人氣作品《看臉時代》出自漫畫家朴泰俊之手，以韓國高中校園為背景，劇情探討現代社會的「外貌至上主義」，主角朴玄碩因身材矮胖而遭受霸凌，之後因不明原因獲得第二具高帥的身體，感覺到外貌不同而受到的差別待遇。



漫畫一開始著重探討容貌焦慮、校園霸凌及各種社會議題，再加上主角群間的友誼，吸引到不少粉絲，不過後期慢慢以幫派、格鬥情節為主軸，讓不少人覺得「劇情崩壞」。改編該作的日本動畫（外見至上主義）依然以前期的校園劇情為主，獲得許多好評：「把動畫八集看完，覺得收尾收得很好」、「推薦可以去看動畫，會想起當初看漫畫的感覺」。

NO. 2 《神之塔》

由SIU創作的網路漫畫《神之塔》自2010年開始連載，成為超人氣網路漫畫，被翻譯成28國語言，全球觀看次數突破45億人次。該作在2020年被改編成日本動畫，也曾被製作成手機遊戲。以能實現他人願望的「神之塔」為故事主軸，為了達成願望，人們必須走入神之塔，度過塔中的重重陷阱與難關。



為了追求好友「蕾哈爾」的腳步，主角「第二十五夜」踏入神之塔中，在通過塔中層層關卡、朝著塔頂前進的過程中，他也更加理解這座塔的秘密。以通關、挑戰為主軸的情節，再加上重重謎團，讓許多人被深深吸引，「從漫畫追到動畫化」、「劇情有轉折，很不錯，很燒腦」。

NO. 1 《我獨自升級》

《我獨自升級》原為Chugong創作的奇幻冒險小說，於2016年開始連載，並在2018年被繪製成漫畫，除了韓文外也被翻譯成中文、英文、日文、印尼文、泰文等多個版本。漫畫於2022年完結，同年也宣布動畫化，由日本公司製作的作品於今年1月開播。



故事中連接著異次元與現實世界的傳送門突然出現，能力覺醒者「獵人」便開始以討伐魔物賺錢，然而其中一名低階獵人成振宇卻在某次意外中獲得驚人的能力，開始了完全不一樣的生活。該作在近期引發大量討論，成為2024年1月話題新番，網友們大推：「超愛原作，也覺得動畫不錯」、「整個一月新番我只想看這個」、「沒看漫畫的我，看第一集就覺得是神作」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年03月20日至2024年03月18日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『動畫化韓漫』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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