快訊

超高膽固醇與動脈硬化無關？教授告訴你生酮飲食問題出在哪

機艙內最髒地方就在你前方！空姐揭「超噁內幕」勸千萬別碰

千萬特別獎落誰家？1-2月統一發票今天開獎

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
今年1-2月期統一發票今天開獎。本報資料照片
今年1-2月期統一發票今天開獎。本報資料照片

今（113）年1-2月期統一發票獎今天電視直播開獎，將開出千萬特別獎、獎金200萬元的特獎和3組頭獎（20萬元）。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

財政部賦稅署官員表示，今年1-2月期統一發票將維持現行開獎獎別及組數，開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組。領獎期間為113年4月6日至113年7月5日。

官員提醒，今年1-2月期雲端發票專屬獎全部獎項預計共開出176萬6030組，為避免與中獎獎金擦身而過，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶；財政部統一發票兌獎App提供24小時線上即時領獎服務，呼籲民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎App進行各式載具歸戶至手機條碼及兌領獎。

統一發票 雲端發票 頭獎

延伸閱讀

營業稅查核 外銷業者當心了

曾一天創2千萬業績！張蘭直播被封 汪小菲疑遭「屏蔽」

國稅局教戰：買黃金的統一發票這樣開 掌握2次對獎機會

財政部揭曉 今年1至2月統一發票開獎組數

相關新聞

千萬特別獎落誰家？1-2月統一發票今天開獎

今（113）年1-2月期統一發票獎今天電視直播開獎。本期千萬特別獎獎號為...

清明應景食品北市抽驗3件不合格 豆干防腐劑超標 花生粉有致癌物

清明連假將至，不少人也紛紛準備相關應景食物，北市衛生局針對潤餅皮專賣店、知名商圈或廟宇周邊祭祀食品販售店、市場、超市及素...

花東快條例違憲？傅崐萁以求婚為例追問 王國材二度拍桌痛批

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，今立法院交通委員會審查，交通部在會議報告書指出，條例窒礙...

曾文水庫蓄水率今晨跌破五成 水利署官員：請珍惜水資源

台灣最大曾文水庫因供水、又碰上多日沒有下雨，今天凌晨蓄水率跌破五成，剩下49.54且持續下降，與連通的烏山頭水庫合計蓄水...

電價漲挨酸「今有美花烘焙」 蔣萬安：中央不需刻意美化

電價審議委員會拍板電價調漲，4月起電價平均調幅約11％，經濟部卻以圖文舉例，說每月用電700度以下的北部連鎖烘焙坊每日僅...

示警別到香港 王國材：是建議不是說所有人都不去

香港立法會通過基本法23條，使我國旅客到香港觀光旅遊風險大增，交通部長日前王國材示警，若有類似行為，民眾就不要去。此話一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。