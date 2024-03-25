千萬特別獎落誰家？1-2月統一發票今天開獎

今（113）年1-2月期統一發票獎今天電視直播開獎，將開出千萬特別獎、獎金200萬元的特獎和3組頭獎（20萬元）。

二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。

財政部賦稅署官員表示，今年1-2月期統一發票將維持現行開獎獎別及組數，開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎165萬組。領獎期間為113年4月6日至113年7月5日。

官員提醒，今年1-2月期雲端發票專屬獎全部獎項預計共開出176萬6030組，為避免與中獎獎金擦身而過，財政部電子發票整合服務平台提供民眾設定領獎帳戶，中獎雲端發票獎金自動匯入指定帳戶；財政部統一發票兌獎App提供24小時線上即時領獎服務，呼籲民眾多索取雲端發票，並透過財政部電子發票整合服務平台或兌獎App進行各式載具歸戶至手機條碼及兌領獎。