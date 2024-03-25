曾文水庫蓄水率今晨跌破五成 水利署官員：請珍惜水資源

台灣最大曾文水庫因供水、又碰上多日沒有下雨，今天凌晨蓄水率跌破五成，剩下49.54且持續下降，與連通的烏山頭水庫合計蓄水量也一舉跌破3億立方公尺。曾文水庫蓄水率過去2個月暴減超過四成，引發民眾關切供水狀況。

水利署官員指出，水量大幅減少主要是因為支援一期稻作灌溉；但蓄水量到3月底還有近5成已是近年最佳、目前水情仍屬穩定，應該感恩了，大家更要因而惜福、珍惜水資源，預防今年梅雨量、夏秋氣流帶來雨量不足可能帶來的缺水風險。

水利署南區水資源分署表示，今天早上8點觀測資料顯示曾文水庫的水位標高214.71公尺、有效蓄水量2億5006萬立方公尺，蓄水率49.54%且每個小時「都在下降中」。連同烏山頭水庫合計有效蓄水量仍有近3億立方米，水情穩定調度，民眾不要太擔憂。

南水分署表示，雖然春季雜作供灌已結束，但曾文水庫的供灌仍持續，現由永久河道放水道以每秒50立方米放水，引流至烏山頭水庫蓄存再出水。因持續供灌，蓄水率目前降到五成以下、連同烏山頭水庫有效蓄水量少於3億立方公尺仍屬正常狀況。民眾無需緊張，但仍應持續節約用水。