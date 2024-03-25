傅崐萁提花東快特別條例草案 王國材：窒礙難行與依循個案計畫不同

國民黨立法院黨團總召傅崐萁提出「花東快速公路建設特別條例」草案，今天立法院交通委員會審查，審查前夕朝野展開攻防，引發關注。交通部報告指出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。交通部長王國材今天表示，此與過去依循個案計畫不同。

王國材上午在立法院接受媒體聯訪時，談及窒礙難行理由為何，他說民進黨執政後，在花東投入相當多建設，對花東偏鄉正義是努力目標，相關建設加起來達3000億元，過去所有預算都是經可行性綜合規畫核定，用分年計畫提到立法院，逐年完成，目前預計今年8月花東快速公路可行性評估報告出爐。

王國材強調，過去甚至全國，各個案計畫都是走這樣程序，若用特別條例直接確定經費、規模或用什麼基金方式，這與過去走個案計畫不一樣，且若每個個案計畫都走特別條例，現在交通部有100多個計畫都要走這個程序，交通部對花東建設持續進行，現在可行性也在進行，用特別條例跟現在方式不一樣。

媒體追問，是否認為傅崐萁違憲？他僅表示，等下會在會議中說明，包括法務部、國發會相關單位都會說明。