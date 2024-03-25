國人最愛3保健食品 吃錯潛藏風險

為保養身體，許多民眾熱衷服用保健食品，社區藥局觀察發現，保養眼睛的葉黃素、保養關節的保健食品，以及具有紅麴等成分的降血脂保健食品等，位居國人最常吃的保健食品前三名，但如果吃法錯誤，可能吃出問題。

藥師公會全聯會副發言人、藥師王明媛表示，常有民眾詢問，「吃葉黃素真的能保護眼睛嗎？」、「我的眼睛已有白內障了，吃葉黃素會好嗎？」其實，透過手術置換人工水晶體才能解決白內障，光吃葉黃素是不可能消除白內障。

手機、電腦普及的3C時代，想要保護眼睛，只靠葉黃素，效果有限，王明媛建議，不可過度用眼，如果長時間滑手機，或在黑暗中使用手機，讓藍光直射眼球，「就算是神仙來，也救不了你的視力」

此外，服用葉黃素也有其禁忌，那就是不可與高劑量、超過5000單位的維他命A合併服用，否則產生交互作用，影響身體吸收，無法發揮保健效果。

至於保養關節的保健食品能否與其他保健食品、藥品一起服用，王明媛表示，這倒是沒有太多禁忌，但保養關節的保健食品必須長期服用，才能顯現效果。購買時，應充分諮詢藥師，了解該吃多久、怎麼吃，以免花了錢，卻達不到保健效果。

新冠疫情解封後，許多人恢復運動習慣，但太久沒有運動，自覺關節退化、力不從心，王明媛表示，服用關節保健食品的年齡層已有下降趨勢，過往以60、70歲以上的銀髮族為主，但現在不少40、50歲族群也關注關節保養，開始吃保健食品。

在紅麴降血脂保健食品方面，王明媛表示，醫學研究發現，相關成份與降血脂藥物結構相似，需注意的是，紅麴保健食品不可與降血脂藥物、魚油一起服用，原因為降血脂藥物、魚油保健食品都由肝臟代謝，如果「吃太多」將會增加肝臟負擔，提醒國人吃紅麴保健食品須提高警覺，一旦出現強烈的肌肉痠痛等肝功能異常的副作用，應速就醫。

「保健食品不是仙丹妙藥，不會令人長生不老，不應有過多的期待。」王明媛建議，如果保健食品吃法錯誤，輕則無法發揮效果，重則有害健康，許多民眾在網站、電商平台、美髮美甲店購買保健食品，但在不知自身情況下服用保健食品，潛藏風險。提醒保健食品前應諮詢藥師，如果正服用慢性疾病、心血管等用藥，或已服用多種保健食品、維他命，更應留意是否引發交互作用，以免危害健康。