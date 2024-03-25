健康主題館／按摩6穴位 告別圓肩、烏龜頸

●圓肩駝背，屬於「上交叉症候群」

●長時間姿勢不良導致肌肉失衡疼痛

你有觀察過自己的坐姿嗎？現代人使用電腦或手機，身體容易前傾靠近螢幕，長時間維持不良的姿勢，會出現圓肩、駝背、烏龜頸等「上交叉症候群」症狀，這是一種顯老的體態。台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀推薦，可以按摩6大穴位、伸展肩頸肌肉的動作進行改善。

不良姿勢易造成顯老體態

林舜穀說，現代人長時間久坐，除了增加心血管疾病、血液循環不良、下肢浮腫之外，更會傷害肌肉和骨骼。尤其坐姿不良易引起一連串的身體痠痛，讓脊椎僵硬、側彎，從肩頸部位痛到背部、腰部、膝關節等。「上交叉症候群」是一種常見的姿勢疾病，主因是長時間姿勢不正確，例如脖子前傾而讓周圍的肌肉和神經受到壓迫、拉扯，感覺僵硬、痠痛、麻刺甚至頭痛。

「上交叉症候群」常出現在需要長時間低頭或反覆進行手部動作的人身上，包括辦公室內勤、學生、職業司機，運動員在某些運動中也可能導致肩膀和脖子肌肉的不適，特別是需要長時間保持特定姿勢的動作。林舜穀指出，不良姿勢會讓肌肉無法好好被使用，造成脂肪堆積、破壞身材曲線，看起來顯老、沒精神，從背後看去似乎愈來愈胖。

久坐應拉筋或適度的按摩

為了避免肌肉失衡、緊繃疼痛，林舜穀建議，應時常伸展身體，保持正確的坐姿和站姿，避免長時間保持同一姿勢。平常待在辦公室時，站起來運動拉筋或適度的按摩，將原先卡住的經絡筋膜拉開；退休族群長時間坐在沙發上追劇也會有肩頸僵硬困擾，可試著坐挺，將頭部彎向側邊，對側手輕放施力，換邊重複3至5次，舒緩放鬆頸部周邊。

姿勢不良不只是一時的痠痛，全身都會受到影響，恐加速退化性關節炎提早報到。林舜穀建議，可按摩氣戶穴、庫房穴、屋翳穴、天宗穴、天柱穴、膏肓穴等6個實用穴位，放鬆前胸緊繃的肌肉，解除上半身的緊繃狀態。

找對穴位才能正確放鬆，林舜穀強調，剛開始按壓會很痠，可能是肌肉受傷的修復機制所造成的組織沾黏。透過按摩施壓，可以減緩緊繃不適與促進代謝。