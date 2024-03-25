健康名人堂／長者依賴鼻胃管進食 真的適當嗎？

吞嚥困難是老年人常見問題，因生理功能退化或疾病等因素，造成咀嚼吞嚥障礙。如果在進食時嗆咳，易導致食物卡在咽部，或造成吸入性肺炎等。在台灣，平均每10位65歲以上老人有一位是輕度以上的吞嚥異常，很多人咀嚼能力不佳、吞不下，只能吃特定質地的食物，長期下來，脫水、營養不良、體重減輕，最後要透過鼻胃管灌食。

不會減少吸入性肺炎的發生

對照顧者來說，放置鼻胃管餵食雖然方便，但研究顯示，鼻胃管餵食並不會減少吸入性肺炎的發生機率，也不會增加存活率。因為鼻胃管的保養、清潔是一大學問，尤其每個月要更換一次管子，反覆刺激鼻腔、咽喉及食道，病人感到不適用手拉扯，或是改變姿勢時滑脫，造成黏膜反覆受傷，每次置入及更換，對病患都是一種痛苦。

鼻胃管不僅降低吞嚥反射，也產生了感染風險，包括管路清潔不當、鼻翼壓傷，而為了避免長輩不自主地拔管子，雙手被戴上了乒乓手套約束帶，而且被綁在床上，躺太久身體開始發紅潰爛產生褥瘡等，長期裝置鼻胃管對病人身心都是一種折磨，包括自尊心受損、限制人際互動等，時不時要擔心露在鼻外的管子被扯到。

根據健保署統計，包括各年齡層，國內住院病人因為沒辦法餵藥、吃東西而放置鼻胃管比率約10%，65歲以上則將近20%；照護機構內住民占比更高，達9成之多。掛著鼻胃管難以融入聚會場合，一個個「象鼻人」看起來表情淡漠，有社交方面的退縮與障礙，家屬的心理壓力也非常大。

台灣使用率高於歐美、日本

台灣的鼻胃管使用率遠高於歐美及日本，照顧者不應只考慮方便性，要思考被照顧者的需求是什麼，顧及尊嚴、協助吞嚥復健，多方面治療介入，重拾吃的樂趣。鼻胃管只是短期的輔助工具，長遠來看，要讓長輩恢復「由口進食」，如果不訓練口腔肌肉，最後會退化到衰弱、臥床。

吞嚥障礙的照護，需要跨專業團隊合作，接受各專科醫師的評估以及語言治療師進行吞嚥訓練，包括復健評估、口腔衛生、營養攝取、心理諮詢、護理衛教等，甚至是末期病人的舒適餵食。近年來，已有醫院推出整合居家吞嚥照護模式，並推廣至社區，提升民眾相關識能，發現徵兆及早治療及復健，有異常即進行轉介或導入資源。

當超高齡社會來臨，你我都可能會遇到「吞不下」的狀況，引起吞嚥障礙的原因眾多，趁早訓練、家屬也要耐心給予支持，手把手引導進食，擺脫鼻胃管的威脅與束縛。