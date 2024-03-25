大學護理系擴招 學界不樂見

歷來基層醫護由技職體系撐起一片天，科大護理系人數漸少，形同人才庫源頭就出現缺口。因應人力匱乏，政府傾向讓普通大學創設護理系，教育部亦規畫今年度大學護理系招生名額擴充百分之十，但學界認為招生管道更龐雜，大學護理系畢業生不易留在基層職場，人才困境始終沒解決。

有專科學校高層對此不滿，指政府「畫錯重點」，是吃定學生先高中後高職、先普大後科大心理，將想讀醫護的學生導引至大學，但何不善用現有體制讓想讀護理的學生留在科大？大學創設護理系只是讓普大、技職在生源有限下相互廝殺，招生管道更龐雜，沒有解決職場端人才留不住的困境。

事實上，今年初大學校長會議上，專科學校教育聯盟便呼籲，社會不應陷入護理人才培育必須仰賴大學學士的論述。只要學生畢業後能考取護理師執照，就是獲得專業認可，不應再有技職、大學出身的迷思。

「醫院端專科畢業護理人員仍最多」。輔大醫院院長黃瑞仁坦言，專科學生腳踏實地，大學護理系畢業生即便考取護理師也較不穩定，在於其選擇更多，有人流向醫美或轉至其他領域，曾碰過大學畢業護理人員三個月就離職，更稱一輩子不想再做護理，辛苦培養卻形同浪費。

黃瑞仁說，不樂見大學頻創設護理系；台灣一直存有學歷迷思，即使當醫護，相較於技職，父母也希望子女擁有普通大學學歷，但醫護工作需要定性、確實思考過，相較之下學士後等機制可能比創設大學護理系有效益。

考選部次長李隆盛指出，根本辦法是改善護理師執業環境，否則職場像漏水的水桶，水注入多，也流失多。