天氣熱、情緒緊張手腳易冒汗 中醫建議按摩手部2穴道
天氣炎熱，許多人有手腳出汗問題，中醫師指出，情緒緊張易引起手腳心冒汗，交感神經反應激烈，就會分泌大量汗液，可按摩手部神門穴、內關穴，舒心安神止汗。
彰化市馬光中醫診所今天發布新聞，天氣炎熱，許多人都有手腳出汗問題，中醫師李雨秦指出，手腳有出汗的問題，在中醫理論上認為，汗為心之液且心主神明，情緒緊張會引起手心腳心冒汗，交感神經反應過度激烈，就會分泌大量汗液。
李雨秦說，現代人生活忙碌多外食，常造成脾胃運化功能不良，有便祕、腸胃濕熱等症狀，也可能造成手腳汗分泌較多。
李雨秦表示，如果是因交感神經問題引起的手腳心冒汗，平常可多按摩手掌下方的神門穴以及內關穴，藉由疏通心經、心包經來舒心安神，以收斂汗液，或是用黨參、麥門冬、五味子、浮小麥各10克，以1500c.c.熱水沖泡而成的益氣爽汗，代替茶水服用，也有不錯效果。
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