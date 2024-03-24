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蜂蜜標準寬鬆 監院糾正食藥署

聯合報／ 記者蔡晉宇林琮恩／台北報導
蜂蜜示意圖。圖/pixabay
蜂蜜示意圖。圖/pixabay

衛福部前年五月公告「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」，並於去年七月起施行，以「蜂蜜含量是否達百分之六十」作為蜂蜜類產品品名標示依據。不過監院昨公布調查報告，認為此規範過於寬鬆，更因無法檢驗蜂蜜含量，無從確認蜂蜜產品是否確實符合規定，有誤導消費者嫌疑，糾正衛福部食藥署

食藥署副署長林金富表示，標準訂定是比照日本作法，但是會尊重監院調查結果，將邀集消費者及學者專家，討論法令修改。

監察委員田秋堇、蔡崇義調查發現，食藥署現行技術無法檢驗產品內蜂蜜含量多寡，導致該標示規定公告施行後，從未進行過任何一件蜂蜜及其糖漿類產品的蜂蜜含量檢驗，稽查時僅能以「核對」方式檢視產品包裝標示，也無法確認各產品的蜂蜜含量是否屬實。

田秋堇、蔡崇義指出，Codex規範蜂蜜「不應加入其他成分，且不得添加任何食品原料及非蜂蜜的物質」，食藥署卻容許於蜂蜜中摻有百分之四十糖漿的產品，得以「加糖蜂蜜」稱之，不但難與國際接軌，甚至比原本經濟部標檢局對於蜂蜜的定義還要寬鬆，恐混淆消費者知情權，導致劣幣驅逐良幣現象。

林金富表示，食藥署訂定規範前，蜂蜜純度標準不一，業者還會標榜「不純砍頭」，政府才決議介入管理，標準訂定是比照日本作法，產品含有六成以上蜂蜜，就可用「蜂蜜」二字，但須加上糖蜂蜜、調味蜂蜜等字樣，食藥署會再多蒐集各界意見研議，必要時進行修法，「除監委意見，也必須考量消費者、業者能否接受。」

消費者 蜂蜜 食藥署

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監院糾正蜂蜜含量規定寬鬆 食藥署：是比照日本作法

食藥署：日本小林製藥問題紅麴保健食品未輸台

「蜂蜜」標準寬鬆、無法檢驗恐混淆消費者 監院糾正食藥署

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