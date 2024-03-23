他苦惱上大號擦不乾淨 醫生卻這樣建議

你也有這種困擾嗎？一名網友哀嘆如廁後總是無法完美清潔屁屁，甚至讓他哀嘆「心情低落」，鄉民直呼「飲食要注意，可能吃太油了」、「可能是肛門的鬆弛疾病，建議去醫院掛號檢查」。不過，台北馬偕醫院大腸直腸外科醫師孫文俊分析2種可能讓便便擦不乾淨的情況，甚至表示有人肛門周遭有許多體毛會造成糞便殘留，「擦不乾淨是很正常」。

一名網友在PTT以「大號後擦不乾淨」為題發文，他苦惱表示每次大號都用衛生紙擦乾淨，過一段時間後，再用衛生紙擦拭又會擦到一點便便的顏色或是內褲會沾上便便，他暗忖「明明已經擦那麼多次了，怎麼還會有便便」，不禁納悶「這是正常現象嗎？」

有網友馬上回應說，「健康的大便不會黏稠，排便不會卡，擦屁股是清爽的」，有人附和，「對啊！排便順暢不黏屎，衛生紙擦完，紙『看起來』還會是乾淨的」。有人建議他「用濕紙巾擦拭」、「先用濕式衛生紙幾張擦拭，最後再用一兩張一般衛生紙」，有人更猜測他「有可能是有痔瘡，用衛生紙+濕紙巾就好」。

有網友提醒原PO「飲食要注意，可能吃太油了」或是上完大號後「用水清洗」，也有人建議他可以裝「免治馬桶」。如果這些方式都無法改善情況的話，一位網友建議看專科醫師，「因為你是隔了一段時間而漏排泄物，也有可能是肛門的鬆弛疾病，建議去醫院掛號檢查」。

其實大便不用擦得太乾淨，根據元氣網報導，台北馬偕醫院大腸直腸外科醫師孫文俊表示，排便後一直擦不乾淨、甚至平時還有糞液流出，他分析有2種可能性，「1.可能是糞便沒有排乾淨，這有可能是蔬菜纖維攝取太少，引發便秘，也有可能是吃太多刺激性食物，使糞便水水軟軟的，從肛門口流出；2.其實肛門內的皺褶面非常多，或者有些人肛門週邊會有許多體毛，這都會造成糞便殘留，因此擦不乾淨是很正常的」。