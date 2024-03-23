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悼念3023名交通罹難者 上百人交通部前摺紙鶴、排蠟燭

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「還路於⺠ VISION ZERO TAIWAN」、⾼雄市⾏⼈路權促進會今天晚間舉⾏「⽩紙鶴悼念步⾏活動」，要求退回修正草案。記者周湘芸／攝影
「還路於⺠ VISION ZERO TAIWAN」、⾼雄市⾏⼈路權促進會今天晚間舉⾏「⽩紙鶴悼念步⾏活動」，要求退回修正草案。記者周湘芸／攝影

行政院近日拍板1200元以下微罪不檢舉、不記點，引發路權團體不滿。路權團體「還路於⺠ VISION ZERO TAIWAN」、⾼雄市⾏⼈路權促進會今天晚間台北、台中、新⽵及⾼雄舉⾏「⽩紙鶴悼念步⾏活動」，要求退回修正草案，並步⾏⾄交通部前摺紙鶴，⽤蠟燭排出3023字樣，悼念去年3023名交通罹難者。

根據交通部統計，去年全台交通事故死亡人數3023人，僅較前年下降1.3%。「燭光白紙鶴悼念步行活動」台北場今邀上百位民眾手持蠟燭自台北捷運西門站集體散步到交通部，並在交通部前以白紙鶴悼念台灣道路傷亡的受害者，希望政府以科學數據為基礎來制定交通政策，對症下藥，一起撐過改革陣痛期。

還路於民大遊行發起人、此次活動總召YC表示，交通零死亡願景（Vision Zero）是全世界共識，目前聯合國世界衛生組織也朝向2030年死傷減半、2050年死亡歸零的交通永續目標前進。台灣作為積極參與世界公共事務的一員，不應將交通議題視為內政問題，希望政府更加重視國際形象，「3023不是數字，而是人命」。

高雄市行人路權促進會理事長林于凱表示，交通部長王國材說道安跟民怨間要取得平衡，可是民怨是一時的，生命的殞落卻是永久的痛，交通部作為交通最高主管機關，應該要秉持專業，從源頭解決民怨，杜絕不當駕駛從監理站取得駕照，從制度上解決駕駛行為不良產生的道安問題，不要把問題丟給最末端來處理。

今天民進黨立委林月琴、沈伯洋、台北市議員趙怡翔、時代力量黨主席王婉諭、台灣基進台北黨部主委吳欣岱等人也都出席活動。林月琴表示，目前法案剛送進立法院，除了違規、記點以外，也希望將行人設施擺進來討論。「行政院沒有扛的責任，國會也不會棄守」，生命高過於生計，尤其台灣已經少子化，還有很多需要努力。

民眾於交通部前摺紙鶴，⽤蠟燭排出3023字樣，悼念去年3023名交通罹難者。記者周湘芸／攝影
民眾於交通部前摺紙鶴，⽤蠟燭排出3023字樣，悼念去年3023名交通罹難者。記者周湘芸／攝影

交通部長 記點 路權

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