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大胃王免開刀！ 使用內視鏡袖狀胃成形術治療 1天就出院

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
小港醫院院長郭昭宏指出，內視鏡已成內科內視鏡醫師治療早期癌症、減重手術等重要工具。圖／郭昭宏提供
小港醫院院長郭昭宏指出，內視鏡已成內科內視鏡醫師治療早期癌症、減重手術等重要工具。圖／郭昭宏提供

內視鏡成治療利器！高雄一名罹患糖尿病的男子禁不起美食誘惑，體重105公斤，在高雄市立小港醫院接受俗稱「胃鏡縮胃」的「內視鏡袖狀胃成形術」治療，1天就出院、3個月內體重減至85公斤，血糖、高血壓、脂肪肝同時獲得有效改善；楊姓女子接受胃鏡縮胃後，體重從78公斤減至62公斤，她說，省了不少伙食費，「唯一的後遺症是衣服要重買！」

國人熟知的胃腸道內視鏡檢查，包含上消化道（食道、胃及十二指腸鏡）、大腸鏡等，近10年來不僅大大降低台灣胃癌、食道癌或大腸癌的死亡率，隨著醫療科技進步，更逐步從單純檢查、採樣與紀錄等角色，進階成為內科內視鏡醫師施行手術的重要工具，包括治療早期癌症、減重手術等，困擾現代人的胃食道逆流、肥胖等文明病，都能獲得有效改善。

113年消化系內視鏡醫學會會長暨高雄市立小港醫院院長郭昭宏，今天在高醫大舉行的消化系聯合學術演講會中指出，國人肥胖問題已造成健康重大危害，包含癌症、糖尿病等，台灣十大死因中有8項跟肥胖有關。

郭昭宏說，早期針對過度肥胖患者，傳統以外科縮胃手術治療為主，從10幾年前開始發展內視鏡減重手術，因術後恢復快，不會導致任何體表傷口，在美國成為主流，甚至美國有患者手術完當天就能到辦公室上班。

郭昭宏表示，胃鏡縮胃又稱「內視鏡袖狀胃成形術」，主要針對⾝體質量指數（BMI）超過30，在飲⻝、運動等生活⽅式難以成功改變的患者。手術方式是藉由胃鏡將針與線經口帶入胃內，將胃前後壁之間縫合並拉攏，將原本像橄欖球⼤⼩的胃，縮小到原有的30％左右，變成像⼀根⾹蕉⼀樣的⼤⼩，讓人吃得更少，飽得更快，並讓飽足感延遲。

與傳統的外科減重手術，如局部胃切除或是繞道手術相較，外科腹腔鏡術後需要1至2週恢復期，而胃鏡縮胃僅需1至2天，減重效果幾乎不相上下，甚至在有需要時可恢復，屬於可逆性的治療，重大併發症也大幅降低至小於1%。

郭昭宏表示，胃鏡縮胃等胃腸道內視鏡治療的進展，成為內科內視鏡醫師的利器，可作為降低⾼⾎壓、糖尿病、脂肪肝、睡眠呼吸暫停或⼼臟病等肥胖相關疾病治療選項，讓高血壓、糖尿病患者，在衛教、藥物等保守治療之外，有更多微創的選擇。

楊姓女子接受「胃鏡縮胃術」後，體重從78公斤減至62公斤。圖／高雄市立小港醫院提供
楊姓女子接受「胃鏡縮胃術」後，體重從78公斤減至62公斤。圖／高雄市立小港醫院提供
隨著醫療進展，內視鏡從原本檢查、採樣等角色進階成治療利器。圖／消化系醫學會提供
隨著醫療進展，內視鏡從原本檢查、採樣等角色進階成治療利器。圖／消化系醫學會提供
內視鏡縮胃是透過胃鏡將針線經口帶入胃內，將胃前後壁間縫合拉攏，藉此降低食慾。圖／高雄市立小港醫院沈群勝醫師提供
內視鏡縮胃是透過胃鏡將針線經口帶入胃內，將胃前後壁間縫合拉攏，藉此降低食慾。圖／高雄市立小港醫院沈群勝醫師提供

患者 手術 肥胖

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