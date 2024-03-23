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40歲男子心梗出院又腦中風 醫提醒出現「2症狀」快就醫

中央社／ 台北23日電
北醫附醫提醒，若胸悶、胸痛或突然臉部歪斜、語言困難等症狀，都應盡速就醫。圖為示意圖。（本報資料照片）
北醫附醫提醒，若胸悶、胸痛或突然臉部歪斜、語言困難等症狀，都應盡速就醫。圖為示意圖。（本報資料照片）

40歲外籍人士在短短2個月內接連遭遇急性心肌梗塞、急性腦中風，所幸2度搶命成功。北醫附醫提醒，若胸悶、胸痛或突然臉部歪斜、語言困難等症狀，都應盡速就醫。

急性心肌梗塞、急性腦中風都是以生命為賭注，跟時間競速賽跑。台北醫學大學附設醫院近期收治1名患者，去年底才因心肌梗塞在街頭突然昏倒，到院前失去呼吸心跳（OHCA），經搶救成功又住院好一陣子，總算康復出院。

北醫附醫進日透過新聞稿指出，沒想到出院2週後，這名外籍人士又因急性腦中風再度送進急診，所幸腦中風治療團隊迅速於20分鐘內完成血栓溶解劑治療及動脈取栓手術，病人成功在2個月內挺過2次生死關卡。

北醫附醫外科部副主任暨心臟外科醫師許傳智指出，心肌梗塞是最常見的心臟急症之一，每年近1.8萬人因急性心肌梗塞就醫，其中有3到4成病人到院前死亡，治療時間是左右病人生死關鍵。

而這名病人更是歷經心肌梗塞、缺血性腦中風的急重症考驗，北醫附醫神經內科主任李薰華解釋，缺血性腦中風與心肌梗塞均為血管疾病，心肌梗塞是心臟血管阻塞，缺血性中風是腦血管阻塞。

李薰華表示，根據研究，病人若有缺血性心臟病或冠狀動脈疾病，發生缺血性腦中風的機率較一般人高出2到5倍，若病人年紀輕輕就出現缺血性中風症狀，也要特別注意是否有心臟相關疾病。

她提醒，心肌梗塞與腦中風都屬於血管疾病，包括代謝症候群或是有高血壓、高血糖及高血脂等3高困擾的病人，都是心肌梗塞與腦中風高風險族群，平日應保持健康生活，高風險族群應定期檢測追蹤，若胸悶、胸痛或突然臉部歪斜、語言困難等症狀，快就醫。

北醫 心肌梗塞 腦中風

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