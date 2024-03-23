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晴朗穩定更溫暖 鄭明典：應該會有卷雲飄過台灣上空

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鄭明典表示，有點透光的雲，雲頂溫度偏低，所以應該會有卷雲飄過台灣上空。圖／取自中央氣象署網站
鄭明典表示，有點透光的雲，雲頂溫度偏低，所以應該會有卷雲飄過台灣上空。圖／取自中央氣象署網站

今天的天空可望出現卷雲。前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，有點透光的雲，雲頂溫度偏低，所以應該會有卷雲飄過台灣上空。

中央氣象署表示，今天各地仍晴朗穩定，而且會再更溫暖一些，不過花東及恆春半島水氣增多，有局部短暫陣雨，午後在西半部山區也有零星降雨的機率，不過整體降雨範圍小、也較短暫。

氣溫部分，今天白天高溫再進一步回升，北部及東半部27至29度，中南部30至32度，內陸及近山區會更高一些，感受溫暖偏熱，近中午時紫外線可能來到過量等級，外出注意高溫並做好防曬，低溫方面也明顯上升，各地普遍為17至19度，日夜溫差仍偏大。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為東南風，雲嘉南以北位於下風處，擴散條件稍差，汙染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；高屏地區因風速增強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；清晨金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級；北部空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

明天、下周一環境逐漸轉為偏西南風，各地白天高溫都來到30度左右，內陸、近山區還會再更高一些，雲量較少區域要注意紫外線偏強，外出做好防曬，低溫也明顯上升，各地來到20度以上。

天氣大致晴朗穩定，僅花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後因熱力作用，在東北部地區及西半部山區有零星短暫陣雨的機率。這段時間夜晚清晨要留意低雲或霧的影響，在下周二清晨之前金門、馬祖及西半部地區易有能見度較低的情況，尤其金馬地區濃霧影響時間較長，行車用路、往返離島留意相關交通資訊。

下周二鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼；迎風面的天氣變化較大，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風影響，北部及東北部天氣較涼；水氣減少，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周四東北季風減弱，氣溫回升；下周四、下周五各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨。

氣象署表示，30日至4月1日無明顯冷空氣南下，但水氣有稍增多的趨勢，北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，期間天氣變化快速，預報不確定性大。

氣象署 空氣品質 鄭明典 高溫

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