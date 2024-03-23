照顧不離職-友善職場篇／台灣老闆做3件事 可穩定照顧者

隨著高齡與少子化，失能、失智與身心障礙者的長照問題已成企業新風險，為了幫助照顧者留在職場，家庭照顧者關懷總會與婦女新知基金會、台北市產業總工會等共同倡議「長照安排假」，也積極鼓勵企業推動「ＥＳＧ友善照顧職場」，透過系統化方案與資源，讓有照顧需求的員工以健康的身心投入工作，讓企業提升競爭力，勞資雙贏。

研究發現，如經三至六個月好好安排長照，可大幅降低離職風險。家總秘書長陳景寧表示，今年長照2.0預算已達八二八億元，政府已備好資源，在家總鼓勵企業推動「ＥＳＧ友善照顧職場」計畫協助下，企業只需轉介，家總可協助員工擬定照顧計畫，穩住工作與家庭。

如何開始？陳景寧表示，首先企業給員工一封關懷信，展現對員工長照責任的關懷與留任決心，介紹公司與家總合作項目，制定關懷、家庭照顧計畫；其次，家總至企業開長照2.0預備課，幫助員工認識長照資源，例如「長照四包錢」與應用，做好預備或解決自身問題。

再來是企業與家總簽約培力人資部門人員，當收到員工因照顧需求選擇離職時，教導處理方式，協助擬定「家庭照顧計畫」，提供長照教練服務，減少離職衝擊。再來是對員工進行壓力心理協談，由對家庭照顧議題熟悉的心理師或社工師，進行協談服務；若有進一步需求，則連結家庭照顧協議、法律諮詢。

陳景寧表示，企業若從「ＥＳＧ友善照顧職場」計畫著手，可降低招募、培訓新人支出；金管會去年起，實收資本額達廿億元的上市櫃公司，須編制、申報與公開永續報告，家總今年啟動計畫，積極協助企業推廣友善照顧職場。