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XBB疫苗接種222萬人次 幼兒占不到4%

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
疾管署副署長曾淑慧表示，ＸＢＢ新冠疫苗累計接種人數破二百萬人次，但幼兒施打率不到百分之四，恐增加重症死亡風險，呼籲民眾盡速接種，而公費流感疫苗目前剩餘約二萬劑，預計一個月內用罄。 本報資料照片
疾管署副署長曾淑慧表示，ＸＢＢ新冠疫苗累計接種人數破二百萬人次，但幼兒施打率不到百分之四，恐增加重症死亡風險，呼籲民眾盡速接種，而公費流感疫苗目前剩餘約二萬劑，預計一個月內用罄。 本報資料照片

流感與新冠肺炎、腺病毒等多種呼吸道病原體，持續在社區活動，加上近期國內有大型宗教慶典等，後續又有清明連假。疾管署副署長曾淑慧表示，ＸＢＢ新冠疫苗累計接種人數破二百萬人次，但幼兒施打率不到百分之四，恐增加重症死亡風險，呼籲民眾盡速接種，而公費流感疫苗目前剩餘約二萬劑，預計一個月內用罄。

去年九月起ＸＢＢ新冠疫苗開打，根據統計，迄今已累計接種二二二萬人次，並以施打莫德納ＸＢＢ疫苗為大宗，占一九六點一萬人次。曾淑慧表示，過去曾感染過新冠、曾接種原始株或雙價疫苗的民眾，對於現在主流變異株JN.1已不具免疫效力，年滿六個月以上民眾均建議接種，特別是幼兒及長者，目前六個月以上至四歲的族群，疫苗接種率僅百分之三點七二。

另，公費流感疫苗三月五日起，擴大提供全國六個月以上未接種流感疫苗者接種，該制度直到疫苗用罄為止，根據統計過去七天，每天平均接種量為九二二劑，截至廿日公費流感疫苗總接種數為六五四點九萬劑，整體疫苗使用率逾百分之九九點五。

新冠疫苗 流感疫苗

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