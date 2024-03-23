免費預立醫療諮商 擴大對象

病人自主權利法上路五年，但簽署率不到百分之一，被詬病是預立醫療決定書前，需自費約三千元諮商，導致民眾簽署意願低落，健保署今年初釋出四類對象免費諮商利多，昨研議擴大四類對象中末期病人的定義，增加六十五歲以上重大傷病住院患者也可免費諮商，約有五點五萬人受惠，新制最快六月上路。

健保署原規畫的四類對象，分別為末期患者、輕度失智（臨床失智評估量表：一分以下）、公告難治癒疾病、居家整合照護計畫服務對象等，未來擬享有一次免費的預立醫療決定諮商服務。

健保署長石崇良表示，近期專家會議討論健保給付預立醫療決定諮商的實際效益時，提及希望能擴大末期患者的定義，增加六十五歲以上重大傷病住院患者。這一次僅討論納入「住院」患者，主要是衛福部醫事司已編列預算補助公告難治癒疾病患者，醫事司的預算可涵蓋門診患者，而健保署則補足住院病人。

若擴大末期患者的定義，新增五點五萬人，四類人加總人數約為八萬一千多人，每次補助三千點，預估健保支出約二點四五億元。不過，石崇良表示，依現行討論的方向，符合預立醫療諮商給付資格者，若完成諮商後，最終沒有簽署預立醫療決定書，仍需自費健保不給付。

一位健保署專家會議委員說，健保署現階段新增六十五歲以上重大傷病住院患者諮商納保，目前已著手規畫，下階段再開放八十歲以上長者，都能免費做預立醫療諮商。

台北慈濟醫院預立醫療照護諮商醫師常佑康表示，健保署立意良善，但應該要留意免費諮商對象，不要一口氣納入多類對象，否則以現行的諮商量能恐無法負荷，建議未來可從八十歲逐步調降年齡，同時以提升醫院點值等方式，鼓勵開設預立醫療諮商門診，提升諮商量能。

石崇良指出，許多民眾會認為預立醫療距離自己很遠，現在身體還很好，死亡是很久以後的事，也讓實際願意簽署的人不多。衛福部的目標是提升整體的簽署率，既然預立醫療諮商被批評費用太高，成為簽署的一大門檻，健保署透過補貼減輕民眾負擔，同時對於較有機會會思考生死議題的「住院患者」，可在醫院內就近諮商，下個月此案將在共擬會議討論是否拍板納入，拍板後，最快六月上路。