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中彰腸病毒升溫 宣導勤洗手
近期腸病毒疫情增溫，還未進入4月流行期，台中市上周門急診就診數754人次，比去年同期396人高出近一倍，彰化縣每周就診數3、400人，去年同期約每周100人；疾管署監測，容易引發重症的腸病毒A71型，今年迄今已監測到5例輕症，患者，其中1例位於台中大肚，呼籲勤洗手。
疾管署說明，腸病毒A71型易引起神經系統併發症，接種腸病毒A71型疫苗，可預防重症風險，建議滿2個月以上、未滿6歲幼兒，經醫師評估後自費接種。
今年腸病毒疫情來勢洶洶，全國上周腸病毒門急診就診人次較去年增加，台中就診數745人次，高於去年同期的396人次；彰化縣每周就診數約3、400人次，比去年同期100人次高出許多。
台中市衛生局長曾梓展昨到中教大實小宣導正確洗手，目前還未進入4月流行期，但就診數已攀高。台中市教育局說明，台中市幼兒園因腸病毒停課的情況並未明顯增加，近日停課班數為20日7園9班、21日5園7班、22日6園8班。
彰化縣衛生局長葉彥伯說，受免疫負債影響，今年就診數比去年同期增加。他提醒家長，5歲以下感染腸病毒有重症風險，近年有腸病毒自費疫苗，建議免疫功能差的幼童可考慮施打。
台中兒科醫師施勝桓說，近期觀察門診腸病毒病例增加，且以幼兒園、小學兒童為主，可能是開學後群聚感染，且表現常是咽峽炎。有家長擔心幼兒罹重症，紛紛帶孩子接種疫苗預防。
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