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人體試驗食用國產紅薏仁飯 研究發現能顯著降低總膽固醇

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台中區農業改良場提升蕎麥麵口感，研究紅薏仁的食療效果。記者簡慧珍／攝影
台中區農業改良場提升蕎麥麵口感，研究紅薏仁的食療效果。記者簡慧珍／攝影

台中區農業改良場與台大醫學院合作，研究國產紅薏仁機能功效人體試驗評估，發現食用紅薏仁飯兩周就對低膽固醇、血糖、三酸甘油脂都有顯著改善效應，台中農改場將鼓勵國人多食用紅薏仁等國產雜糧作物。

台中農改場今發表去（112）年研發成果，場長楊宏瑛說明其中5項內容。她說，台中區農改場和台大醫學院研究數據，確認國產紅薏仁具降低人體血糖、糖化血色素、總膽固醇、三酸甘油酯、高密度脂蛋白膽固醇的功效，食用紅薏仁米飯使體重、身體質量指數有下降趨勢；像她食用紅薏仁飯一段時間，總膽固醇降低。

台中農改場人員表示，國產紅薏仁機能功效人體試驗評估為期兩周，八成白米、兩成國產紅薏仁煮成紅薏仁飯，食用兩周後，實驗組在吃飯前後的血糖、糖化血色素及總膽固醇等項目，都比對照組指數為低；民眾若也想吃國產紅薏仁飯，可洗浸泡紅薏仁2至3小時，再與白米同煮，也可不經浸泡，洗乾淨後與糙米同煮。

楊宏瑛也簡報蕎麥的產銷加值鏈結研發，去年與中興大學合作，成功將蕎麥粉與小麥粉的製麵比例提升至各一半，且能維持麵條口感。此外，台中農改場研發洋桔梗智能LED補光可節省75%用電量，開發保鮮劑能延長7天保鮮期，連花苞都能開花。

在農機方面，台中農改場與農業部資訊司技術合作，開發3D農機保養維護數位化學習教材，農民可透過上網學習模擬農耕操作情境和保養維護；台中農改場研製穴盤苗用的植物移苗機，移植成功率逾九成，節省作業人力20%；另針對食農教育推出實作體驗型教學課程模組，教師不必煩惱相關教學困難。

台中農改場的研發與輔導成果，還有取得兩項新品種命名、1項品種權、3項專利、32項技轉授權，免費服務農民農民土壤肥力與病蟲害診斷共3626件，獲得國家新創精進獎、國家農業科學獎、學會成就獎及十大傑出農業專家合計13個獎項。

台大醫學院進行國產紅薏仁機能功效人體試驗評估，顯示食用紅薏仁對糖化血色素、總膽固醇、三酸甘油脂、低密度膽固醇指數，都有下降作用。記者簡慧珍／攝影
台大醫學院進行國產紅薏仁機能功效人體試驗評估，顯示食用紅薏仁對糖化血色素、總膽固醇、三酸甘油脂、低密度膽固醇指數，都有下降作用。記者簡慧珍／攝影

台大醫學院 膽固醇 農改場

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