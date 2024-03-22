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馬尼拉Solaire Resort 11周年慶 3星廚挑戰頂奢滋味

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
飯店內服務水準一流，充分展現菲律賓人熱情好客的一面。記者羅建怡/攝影
飯店內服務水準一流，充分展現菲律賓人熱情好客的一面。記者羅建怡/攝影

坐擁「世界八大美景之一」馬尼拉灣夕照的Solaire Resort Entertainment City，七度榮獲《富比士旅遊指南》（Forbes Travel Guide）五星評價肯定，2023年新設的「Sky Tower」也摘下最高評價。Solaire Resort今年迎來11周年慶，話題之一就是請來三位米其林星廚演繹中式、義式及日式的頂奢料理。

Solaire Resort晨麗娛樂城是菲律賓知名的綜合度假勝地，位於馬尼拉灣區的帕賽市（Pasay)，位在馬尼拉灣海景第一排，擁有全球最美夕照之一。酒店全區佔地8.3公頃，除了奢華渡假、高端餐飲、娛樂城與精品購物等，以金與黃為主色調，氣派優雅，館內有三千多件藝術作品，包括大量的當地藝術家畫作，也被稱為「博物館裡的度假飯店」。

酒店迎來11周年慶，請來一星名廚克里斯蒂娜·鮑爾曼 (Cristina Bowerman) 客座，她也是義大利當年唯一獲得米其林的女性星廚。另一位則是來自福岡的星廚Goh Fukuyama，他在高中畢業就開始深入法國美食世界，所領軍的餐廳不僅摘星，也躋身「亞洲50佳餐廳」之列。

川菜大師徐帆也受邀客座，他是成都米其林星級徐家菜的創始人，1991年就沉浸在川菜烹飪藝術中，他的餐廳也以「卓越的品質」聞名，曾勇奪多項獎項，包括連續六年入選中國餐廳50強「best50」，連續五年榮獲黑珍珠1鑽餐廳。他的川菜風味大膽而充滿活力。

除了星廚展現新滋味，飯店14家餐廳也各有特色。像是住客也能體驗早餐的「Fresh」，午晚餐自助餐時段則供應各國料理，包括菲律賓地道的海鮮盤、烤乳豬、燉雞肝等，繽紛的冰淇淋轉盤，以及冬南亞特殊風味水果，都讓遊客大呼精彩，就連餐廳用椅都來自名家作品—Herman Miller的經典椅款，每張椅子至少要價500美元。

因應度假與Casino旅客的需求，飯店內也有兩家24小時餐廳。其中的Lucky Noodles提供大火快炒的各式港味、蒸籠點心、粥品等，也不乏菲律賓特有的滷麵、餡料飽滿Q彈的餛飩湯，設計活潑明亮如不夜城。

鄰近泳池的WATER SIDE，以燒烤吃到飽的形式，除了各式肉品、海鮮，也有整只烤乳豬，此地甜點更是網紅力推，最浮誇的莫過彩色堆高的奶昔，杯緣還抹以厚厚的巧克力。

Solaire Resort Entertainment City擁有所有度假元素，不必出門就能完成吃喝住玩買的旅行體驗，甚至包括一般星級酒店罕有的射擊空間。此地距離機場約莫4公里，交通也十分便利。

相關資訊可查官網：https://www.solaireresort.com

泳池畔也有好風景，飲品、樂音、陽光灑照，即使不下水一樣愜意。記者羅建怡/攝影
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烤乳豬酥脆香滑，非常美味。記者羅建怡/攝影
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專業的SPA療程，是美好度假的加分體驗。圖/Solaire Resort提供
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Solaire Resort歡慶11周年推出系列活動。圖/Solaire Resort提供
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世界八景之一：馬尼拉灣的夕照，在飯店即可輕鬆品賞。記者羅建怡/攝影
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客房空間寬敞、視野絕佳外，也不乏藝術作品。記者羅建怡/攝影
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超浮誇的飲品，在當地網紅圈頗有知名。記者羅建怡/攝影
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夕照灑落餐廳，更添幾分浪漫。記者羅建怡/攝影
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14間風格各異的餐廳，即使三五天度假不出門、也可以餐餐精彩。記者羅建怡/攝影
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飯店 餐廳 馬尼拉

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